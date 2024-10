ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(10月30日13時調べ)

「バイオハザード」シリーズの中でも人気の高い『バイオ4』のフルリメイク作!

・タイトル:BIOHAZARD RE:4

・割引率:50%

・価格:2495円(11月13日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

4対1のマルチプレイヤーホラーゲームの代表作! ほか作品とのコラボバンドルもお買い得

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(11月4日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

後のシリーズ作に多大な影響を与えた名作! 「真・女神転生」シリーズ第3弾

・タイトル:『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』

・割引率:70%

・価格:1494円(11月5日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/

渋谷を舞台に5人の主人公の運命が動き出す。サウンドノベルの傑作が大特価!

・タイトル:428 ~封鎖された渋谷で~

・割引率:80%

・価格:792円(11月5日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/648590/428/

16bitのグラフィックはそのままに『クロックタワー』が復刻!

・タイトル:クロックタワー・リワインド

・割引率:25%

・価格:2475円(11月5日まで)

・メーカー:ウェイフォワード/サンソフト/カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2794770/Clock_Tower_Rewind/

