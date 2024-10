ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(10月2日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

ライザを主人公とした「アトリエ」シリーズ第1弾! デジタルデラックス版も67%オフ

・タイトル:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

・割引率:67%

・価格:2831円(10月8日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1121560/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

最新作の『モンスターハンターワイルズ』の予約もスタート!

・タイトル:モンスターハンター:ワールド

・割引率:67%

・価格:986円(10月9日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

TGS2024のステージでも話題に! サム・ブリッジスの旅をお買い得に体験しよう

・タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

・割引率:50%

・価格:2490円(10月3日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

平八の復活が決定! 「鉄拳」シリーズ最新作がお買い得価格に

・タイトル:鉄拳8

・割引率:43%

・価格:5517円(10月4日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

広大なフィールドで自由潜入を成功させよう! ほかのシリーズ作もセール中

・タイトル:METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN

・割引率:40%

・価格:5133円(9月26日まで)

・メーカー:KONAMI

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/287700/METAL_GEAR_SOLID_V_THE_PHANTOM_PAIN/

©2015 Konami Digital Entertainment