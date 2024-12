ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月4日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

最新作の『風来のシレン6』がSteamで12月12日配信! 1000回遊べるダンジョンRPG

・タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス

・割引率:80%

・価格:596円(12月5日午前2時ごろまで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1178790/_5plus/

「ハリー・ポッター」の世界を冒険できる超ヒット作!

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:70%

・価格:2633円(12月5日午前2時ごろまで)

・メーカー:Warner Bros. Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

スーパーファミコンの名作RPGのHD-2Dリメイク作!

・タイトル:ライブアライブ

・割引率:60%

・価格:2992円(12月5日午前2時ごろまで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2014380/_/

「新機動戦記ガンダムW」「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダム00」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」などアナザーガンダムの世界を体験!

・タイトル:SDガンダム ジージェネーレーション クロスレイズ

・割引率:75%

・価格:962円(12月5日午前2時頃まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/728530/SD_GUNDAM_G_GENERATION_CROSS_RAYS/

後日談となる「Episode Aegis」を含んだ追加DLC「エクスパンションパス」も30%オフ!

・タイトル:ペルソナ3 リロード

・割引率:50%

・価格:4840円(12月5日午前2時ごろまで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2161700/3/

