SAOの《ガンゲイル・オンライン》を舞台にした『フェイタル・バレット』も90％オフ！
90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月23日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
歴史文明シミュレーションといえばコレ！ ユーザー評価も高い人気ゲーム
・タイトル：シド・マイヤーズ シヴィライゼーション VI
・割引率：90％
・価格：700円（11月1日まで）
・メーカー：2K／Aspyr (Mac)／Aspyr (Linux)
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/
©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
《ガンゲイル・オンライン》を舞台にしたシューティングRPG！
・タイトル：ソードアート・オンライン フェイタル・バレット
・割引率：90％
・価格：528円（10月29日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/626690/Sword_Art_Online_Fatal_Bullet/
©2016 川原礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project
©KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA
©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
自由の高い機体カスタマイズと迫力のバドルが魅力の「AC」シリーズ最新作！
・タイトル：『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
・割引率：40％
・価格：5214円（10月25日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
ニンテンドーDSで発売された「悪魔城ドラキュラ」シリーズの3作品を収録したコレクションタイトル
・タイトル：Castlevania Dominus Collection
・割引率：20％
・価格：2200円（11月4日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2369900/Castlevania_Dominus_Collection/
©Konami Digital Entertainment
アクションRPGで「グラブル」の冒険が楽しめる！ セール終了間近なのでお見逃しなく
・タイトル：グランブルーファンタジー リリンク
・割引率：40％
・価格：5266円（10月24日午前1時ごろまで）
・メーカー：Cygames
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/
© Cygames, Inc.
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