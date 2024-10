ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(10月23日13時調べ)

歴史文明シミュレーションといえばコレ! ユーザー評価も高い人気ゲーム

・タイトル:シド・マイヤーズ シヴィライゼーション VI

・割引率:90%

・価格:700円(11月1日まで)

・メーカー:2K/Aspyr (Mac)/Aspyr (Linux)

《ガンゲイル・オンライン》を舞台にしたシューティングRPG!

・タイトル:ソードアート・オンライン フェイタル・バレット

・割引率:90%

・価格:528円(10月29日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

自由の高い機体カスタマイズと迫力のバドルが魅力の「AC」シリーズ最新作!

・タイトル:『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

・割引率:40%

・価格:5214円(10月25日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

ニンテンドーDSで発売された「悪魔城ドラキュラ」シリーズの3作品を収録したコレクションタイトル

・タイトル:Castlevania Dominus Collection

・割引率:20%

・価格:2200円(11月4日まで)

・メーカー:KONAMI

アクションRPGで「グラブル」の冒険が楽しめる! セール終了間近なのでお見逃しなく

・タイトル:グランブルーファンタジー リリンク

・割引率:40%

・価格:5266円(10月24日午前1時ごろまで)

・メーカー:Cygames

