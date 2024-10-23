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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第114回

SAOの《ガンゲイル・オンライン》を舞台にした『フェイタル・バレット』も90％オフ！

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

2024年10月23日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月23日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

歴史文明シミュレーションといえばコレ！ ユーザー評価も高い人気ゲーム

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：シド・マイヤーズ シヴィライゼーション VI
割引率：90％
価格：700円（11月1日まで）
メーカー：2K／Aspyr (Mac)／Aspyr (Linux)
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

《ガンゲイル・オンライン》を舞台にしたシューティングRPG！

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：ソードアート・オンライン フェイタル・バレット
割引率：90％
価格：528円（10月29日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/626690/Sword_Art_Online_Fatal_Bullet/

©2016 川原礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project
©KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA
©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

自由の高い機体カスタマイズと迫力のバドルが魅力の「AC」シリーズ最新作！

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
割引率：40％
価格：5214円（10月25日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

ニンテンドーDSで発売された「悪魔城ドラキュラ」シリーズの3作品を収録したコレクションタイトル

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：Castlevania Dominus Collection
割引率：20％
価格：2200円（11月4日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2369900/Castlevania_Dominus_Collection/

©Konami Digital Entertainment

アクションRPGで「グラブル」の冒険が楽しめる！ セール終了間近なのでお見逃しなく

90％オフで『シヴィライゼーション VI』が700円！そのほかにも長くたっぷり遊べるゲームがお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：グランブルーファンタジー リリンク
割引率：40％
価格：5266円（10月24日午前1時ごろまで）
メーカー：Cygames
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

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