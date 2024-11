ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(11月27日13時調べ)

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

プレイヤーだけの物語を紡げる、自由度の高さが魅力のRPG要素のあるシミュレーションゲーム

・タイトル:ワールド・ネバーランド~オルルド王国物語~

・割引率:25%

・価格:2062円(12月4日まで)

・メーカー:althi

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3034330/EXPERIENCE_OF_FICTION_LIFE/

『ディアブロ IV:憎悪の器』拡張パックバンドルも35%オフとお買い得!

・タイトル:ディアブロ IV

・割引率:40%

・価格:4020円(11月28日午前2時ごろまで)

・メーカー:ブリザード・エンターテイメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

「かまいたちの夜」シリーズ30周年記念作! 1作目と2作目のメインストーリーも収録

・タイトル:かまいたちの夜×3

・割引率:30%

・価格:2772円(12月3日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2612660/x3/

『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』と『アンチャーテッド 古代神の秘宝』を収録したコレクションタイトル!

・タイトル:アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション

・割引率:60%

・価格:2596円(11月28日午前2時頃まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1659420/_/

人気アニメーション「FAIRY TAIL」の物語をRPGで楽しもう!

・タイトル:FAIRY TAIL

・割引率:67%

・価格:2831円(11月28日午前2時ごろまで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1233260/FAIRY_TAIL/

