バンダイナムコエンターテインメントは10月18日、家庭用ゲーム「ドラゴンボール Sparking! ZERO」「ドラゴンボールZ KAKAROT」「ドラゴンボール ゼノバース2」の3タイトルについて、それぞれアニメ「ドラゴンボールDAIMA」のキャラクターが登場決定したと発表。いずれも実装日は未定となる。

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

シリーズ最新作の「ドラゴンボール Sparking! ZERO」では、DLCのプレイアブルキャラクターとして配信中の孫悟空(ミニ)に加え、グロリオとベジータ(ミニ)の参戦が決定。後日DLC第3弾でも新キャラクターが追加されるという。

・公式サイト

https://dbsz.bn-ent.net/

「ドラゴンボールZ KAKAROT」

孫悟空の冒険を追体験できるRPG「ドラゴンボールZ KAKAROT」では、有料DLCの2部構成でアニメの世界を再現。大魔界を舞台に、小さくなった悟空たちの新たなアドベンチャーが始まる。

・公式サイト

https://dbar.bn-ent.net/

「ドラゴンボール ゼノバース2」

ドラゴンボールワールドの“歴史”を旅するアクションゲーム「ドラゴンボール ゼノバース2」では、有料DLC「FUTURE SAGA Chapter 2」に孫悟空(ミニ)がプレイアブルキャラクターとして参戦決定。プレイヤーアバターも新スキルを習得可能になる。

・公式サイト

https://dbx.bn-ent.net/

新作アニメの登場でますます活気づく「ドラゴンボール」。その盛り上がりに注目していきたい。

