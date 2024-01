ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(1月10日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「逆転裁判」シリーズの原点3作品を1本に収録したコレクション作!

・タイトル:逆転裁判123 成歩堂セレクション

・割引率:67%

・価格:986円(1月19日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/787480/_123/

©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

アルプスの広大なオープンワールドで、新雪が積もるコースを突っ走ろう!

・タイトル:Steep

・割引率:90%

・価格:396円(1月15日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/460920/Steep/

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

2038年のアメリカ、デトロイドを舞台に、3人のアンドロイドを主人公にした分岐型のSFアドベンチャー

・タイトル:Detroit: Become Human

・割引率:60%

・価格:1596円(1月16日まで)

・メーカー:Quantic Dream

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

ゾンビの黙示録を舞台にした『Left 4 Dead』と『Left 4 Dead 2』のバンドル版がお買い得!

・タイトル:LEFT 4 DEAD BUNDLE

・割引率:93%

・価格:180円(1月12日まで)

・メーカー: Valve

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/233/Left_4_Dead_Bundle/

© Valve Corporation. All rights reserved. Valve, the Valve logo, Left 4 Dead, Source, and the Source logo are trademarks or registered trademarks of Valve Corporation in the United States and / or other countries.

現実時間とともに成長する魚を育てて、夢の水槽を作り上げよう。ゆっくり遊べる放置型SLG

・タイトル:Chillquarium

・割引率:20%

・価格:560円(1月16日まで)

・メーカー:Ben Reber

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2276930/Chillquarium/

© Ben Reber