  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024January

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第73回

『BIOHAZARD RE:4』や『魔法使いの夜』などの人気作もお買い得！

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

2023年12月20日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月20日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

幾重にも渡る壮大な歴史を紡ぐ『ロマサガ2』のリマスター版！

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

タイトル：ロマンシング サガ2
割引率：80％
価格：651円（12月22日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/606370/_2/

©1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
ROMANCING SAGA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

シリーズでも高い人気を誇る『バイオハザード4』のフルリメイク作！

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

タイトル：BIOHAZARD RE:4
割引率：50％
価格：3995円（12月22日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

数百台の世界の名だたる名車で、オープンワールドで再現された世界を駆け抜けろ！

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

タイトル：Forza Horizon 5
割引率：50％
価格：3795円（12月22日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/

© Microsoft

誰でも手軽にRPGが作れる！ ツクールシリーズ最新作

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

タイトル：RPGツクールMZ
割引率：45％
価格：4827円（12月22日まで）
メーカー：Gotcha Gotcha Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/

©Gotcha Gotcha Games/YOJI OJIMA 2020

世間知らずの少年と魔女と称される2人の少女が織りなすジュブナイルストーリー

80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

タイトル：魔法使いの夜
割引率：10％
価格：5940円（2024年1月5日まで）
メーカー：アニプレックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2052410/_/

©TYPE-MOON

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています