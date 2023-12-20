『BIOHAZARD RE:4』や『魔法使いの夜』などの人気作もお買い得！
80％オフで『ロマンシング サガ2』が651円！間もなくセール終了なのでお見逃しなく【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月20日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
幾重にも渡る壮大な歴史を紡ぐ『ロマサガ2』のリマスター版！
・タイトル：ロマンシング サガ2
・割引率：80％
・価格：651円（12月22日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/606370/_2/
©1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
ROMANCING SAGA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
シリーズでも高い人気を誇る『バイオハザード4』のフルリメイク作！
・タイトル：BIOHAZARD RE:4
・割引率：50％
・価格：3995円（12月22日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
数百台の世界の名だたる名車で、オープンワールドで再現された世界を駆け抜けろ！
・タイトル：Forza Horizon 5
・割引率：50％
・価格：3795円（12月22日まで）
・メーカー：Xbox Game Studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/
© Microsoft
誰でも手軽にRPGが作れる！ ツクールシリーズ最新作
・タイトル：RPGツクールMZ
・割引率：45％
・価格：4827円（12月22日まで）
・メーカー：Gotcha Gotcha Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/
©Gotcha Gotcha Games/YOJI OJIMA 2020
世間知らずの少年と魔女と称される2人の少女が織りなすジュブナイルストーリー
・タイトル：魔法使いの夜
・割引率：10％
・価格：5940円（2024年1月5日まで）
・メーカー：アニプレックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2052410/_/
©TYPE-MOON
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