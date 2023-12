ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月20日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

幾重にも渡る壮大な歴史を紡ぐ『ロマサガ2』のリマスター版!

・タイトル:ロマンシング サガ2

・割引率:80%

・価格:651円(12月22日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/606370/_2/

©1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

ROMANCING SAGA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

シリーズでも高い人気を誇る『バイオハザード4』のフルリメイク作!

・タイトル:BIOHAZARD RE:4

・割引率:50%

・価格:3995円(12月22日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

数百台の世界の名だたる名車で、オープンワールドで再現された世界を駆け抜けろ!

・タイトル:Forza Horizon 5

・割引率:50%

・価格:3795円(12月22日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/

© Microsoft

誰でも手軽にRPGが作れる! ツクールシリーズ最新作

・タイトル:RPGツクールMZ

・割引率:45%

・価格:4827円(12月22日まで)

・メーカー:Gotcha Gotcha Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/

©Gotcha Gotcha Games/YOJI OJIMA 2020

世間知らずの少年と魔女と称される2人の少女が織りなすジュブナイルストーリー

・タイトル:魔法使いの夜

・割引率:10%

・価格:5940円(2024年1月5日まで)

・メーカー:アニプレックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2052410/_/

©TYPE-MOON