ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月13日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

超脳力アクションと2人の主人公の視点で描かれる重厚な物語を体験できるブレインパンク・アクションRPG!

・タイトル:SCARLET NEXUS Ultimate Edition

・割引率:80%

・価格:2508円(12月19日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/775500/SCARLET_NEXUS/

SCARLET NEXUS™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

超大型拡張コンテンツ『アイスボーン』とのバンドル版もお買い得!

・タイトル:モンスターハンターワールド

・割引率:67%

・価格:986円(12月22日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

最新作『VI』が2025年に発売決定!オープンワールドクライムゲームの人気作

・タイトル:『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション

・割引率:64%

・価格:2121円

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国および他国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。他のすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

新たな大陸の8人の冒険者たちの活躍を描く!「オクトパストラベラー」シリーズの第2弾

・タイトル:オクトパストラベラー II

・割引率:30%

・価格:5460円(12月22日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

自動生成される無限の宇宙を冒険する、探索と生存がテーマのSFゲーム

・タイトル:No Man's Sky

・割引率:50%

・価格:3250円(12月19日まで)

・メーカー:Hello Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/

No Man's Sky - © 2016 Hello Games Ltd. Developed by Hello Games Ltd. All rights reserved.