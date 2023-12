ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月27日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

シリーズ初の人型エイリアンが登場した「EDF」の5作目!

・タイトル:地球防衛軍5

・割引率:70%

・価格:1794円(2024年1月5日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

数々の賞を受賞し、ユーザーから“圧倒的に好評”の評価を得る本格ファンタジーRPG

・タイトル:バルダーズ・ゲート3

・割引率:10%

・価格:7649円(2024年1月5日まで)

・メーカー:Larian Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1086940/Baldurs_Gate_3/

心の怪盗団たちの活躍を描く「ペルソナ」シリーズ第5弾!

・タイトル:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

・割引率:50%

・価格:3839円(2024年1月5日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/_/

「エルダー・スクロールズ」の世界をみんなで冒険できるオンラインマルチプレイRPG

・タイトル:The Elder Scrolls Online

・割引率:70%

・価格:673円(2024年1月5日まで)

・メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/306130/The_Elder_Scrolls_Online/

昼は海を探索して魚を得て、夜は得た食材で寿司屋を運営するハイブリッド・海洋アドベンチャー

・タイトル:デイヴ・ザ・ダイバー

・割引率:20%

・価格:1920円(2024年1月5日まで)

・メーカー:MINTROCKET

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1868140/_/

