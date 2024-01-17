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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第76回

『ロックマンX DiVE オフライン』など人気シリーズの関連作もセール中！

80％オフと『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』がお買い得！冬のセールも間もなく終了【Steam今週のセール情報】

2024年01月17日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月17日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ACE COMBAT 7』と映画「トップガン マーヴェリック」のコラボDLCがセットになったお得版がお買い得！

タイトル：ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: MAVERICK ULTIMATE EDITION
割引率：80％
価格：2530円（1月23日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/723774/

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © Bandai Namco Entertainment Inc.
©2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

ユーザー評価が圧倒的に好評なロボットが主人公のローグライトFPS！

タイトル：Roboquest
割引率：25％
価格：2505円（1月24日まで）
メーカー：RyseUp Studios／Starbreeze Publishing
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/692890/Roboquest/

© 2023 RyseUp Studios. All Rights Reserved.

「ロックマン」シリーズのキャラクターが総勢100体以上登場する本格横スクロールアクション！

タイトル：ロックマンX DiVE オフライン
割引率：34％
価格：2633円（1月19日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2183650/X_DiVE/

©CAPCOM CO., LTD. 2020, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

認知の常識を問い直す、2人専用パズルアドベンチャーゲーム

タイトル：違う冬のぼくら
割引率：40％
価格：426円（1月23日まで）
メーカー：講談社
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1801110/_/

© tokoronyori / Kodansha Ltd.

スクウェア・エニックスの「フロントミッション」シリーズの1作目のリメイク作！

タイトル：FRONT MISSION 1st: Remake
割引率：33％
価格：2613円（1月23日まで）
メーカー：Forever Entertainment
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2399730/FRONT_MISSION_1st_Remake/

© 1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Forever Entertainment S.A.

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