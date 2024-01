ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(1月17日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ACE COMBAT 7』と映画「トップガン マーヴェリック」のコラボDLCがセットになったお得版がお買い得!

・タイトル:ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: MAVERICK ULTIMATE EDITION

・割引率:80%

・価格:2530円(1月23日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/723774/

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © Bandai Namco Entertainment Inc.

©2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

ユーザー評価が圧倒的に好評なロボットが主人公のローグライトFPS!

・タイトル:Roboquest

・割引率:25%

・価格:2505円(1月24日まで)

・メーカー:RyseUp Studios/Starbreeze Publishing

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/692890/Roboquest/

© 2023 RyseUp Studios. All Rights Reserved.

「ロックマン」シリーズのキャラクターが総勢100体以上登場する本格横スクロールアクション!

・タイトル:ロックマンX DiVE オフライン

・割引率:34%

・価格:2633円(1月19日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2183650/X_DiVE/

©CAPCOM CO., LTD. 2020, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

認知の常識を問い直す、2人専用パズルアドベンチャーゲーム

・タイトル:違う冬のぼくら

・割引率:40%

・価格:426円(1月23日まで)

・メーカー:講談社

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1801110/_/

© tokoronyori / Kodansha Ltd.

スクウェア・エニックスの「フロントミッション」シリーズの1作目のリメイク作!

・タイトル:FRONT MISSION 1st: Remake

・割引率:33%

・価格:2613円(1月23日まで)

・メーカー:Forever Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2399730/FRONT_MISSION_1st_Remake/

© 1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Forever Entertainment S.A.