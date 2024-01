ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(1月24日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ONE PIECE』の連載25周年を記念した完全新作RPG! ゲームだけの物語が楽しめる

・タイトル:ONE PIECE ODYSSEY

・割引率:60%

・価格:4400円(1月30日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/814000/ONE_PIECE_ODYSSEY/

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

Steamの同接が185万人突破を記録した超話題の新作!

・タイトル:Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】

・割引率:10%

・価格:3060円(1月26日まで)

・メーカー:Pocketpair

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

アンデッドに支配された世界で生き残れ! 1600万以上のセールスを記録したゾンビサバイバルなサンドボックスRPG

・タイトル:7 Days to Die【早期アクセスゲーム】

・割引率:76%

・価格:595円(1月30日まで)

・メーカー:The Fun Pimps Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/

© 2023 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

映画「ロボコップ」を原作とするファーストパーソンアドベンチャー

・タイトル:RoboCop: Rogue City

・割引率:30%

・価格:4606円(1月28日まで)

・メーカー:Nacon

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1681430/RoboCop_Rogue_City/

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved.

アークシステムワークスを代表する人気格闘ゲーム!

・タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

・割引率:50%

・価格:1995円(1月31日まで)

・メーカー:アークシステムワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS