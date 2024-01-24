『Palworld / パルワールド』が1月26日まで10％オフ！
60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月24日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『ONE PIECE』の連載25周年を記念した完全新作RPG！ ゲームだけの物語が楽しめる
・タイトル：ONE PIECE ODYSSEY
・割引率：60％
・価格：4400円（1月30日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/814000/ONE_PIECE_ODYSSEY/
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
Steamの同接が185万人突破を記録した超話題の新作！
・タイトル：Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】
・割引率：10％
・価格：3060円（1月26日まで）
・メーカー：Pocketpair
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
アンデッドに支配された世界で生き残れ！ 1600万以上のセールスを記録したゾンビサバイバルなサンドボックスRPG
・タイトル：7 Days to Die【早期アクセスゲーム】
・割引率：76％
・価格：595円（1月30日まで）
・メーカー：The Fun Pimps Entertainment
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/
© 2023 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
映画「ロボコップ」を原作とするファーストパーソンアドベンチャー
・タイトル：RoboCop: Rogue City
・割引率：30％
・価格：4606円（1月28日まで）
・メーカー：Nacon
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1681430/RoboCop_Rogue_City/
ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.
ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved.
アークシステムワークスを代表する人気格闘ゲーム！
・タイトル：GUILTY GEAR -STRIVE-
・割引率：50％
・価格：1995円（1月31日まで）
・メーカー：アークシステムワークス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/
© ARC SYSTEM WORKS
ASCII.jpの最新情報を購読しよう