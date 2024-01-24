  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024January

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第77回

『Palworld / パルワールド』が1月26日まで10％オフ！

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

2024年01月24日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月24日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ONE PIECE』の連載25周年を記念した完全新作RPG！　ゲームだけの物語が楽しめる

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

タイトル：ONE PIECE ODYSSEY
割引率：60％
価格：4400円（1月30日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/814000/ONE_PIECE_ODYSSEY/

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

Steamの同接が185万人突破を記録した超話題の新作！

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

タイトル：Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】
割引率：10％
価格：3060円（1月26日まで）
メーカー：Pocketpair
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

アンデッドに支配された世界で生き残れ！　1600万以上のセールスを記録したゾンビサバイバルなサンドボックスRPG

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

タイトル：7 Days to Die【早期アクセスゲーム】
割引率：76％
価格：595円（1月30日まで）
メーカー：The Fun Pimps Entertainment
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/

© 2023 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

映画「ロボコップ」を原作とするファーストパーソンアドベンチャー

60％オフと『ONE PIECE ODYSSEY』がお買い得！話題のタイトルをお安くゲットしよう【Steam今週のセール情報】

タイトル：RoboCop: Rogue City
割引率：30％
価格：4606円（1月28日まで）
メーカー：Nacon
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1681430/RoboCop_Rogue_City/

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.
ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved.

アークシステムワークスを代表する人気格闘ゲーム！

タイトル：GUILTY GEAR -STRIVE-
割引率：50％
価格：1995円（1月31日まで）
メーカー：アークシステムワークス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています