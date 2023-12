ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月6日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

“感染者(フリーカー)”たちが跋扈する世界での決死のサバイバル!

・タイトル:Days Gone

・割引率:75%

・価格:1622円(12月12日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/

© 2019, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Days Gone is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.

広大な宇宙を探索するベセスダの新作SFオープンワールドゲーム

・タイトル:Starfield

・割引率:30%

・価格:6776円(12月12日まで)

・メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1716740/Starfield/

© 2023 ZeniMax Media Inc. Starfield, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

シーズン2「渇望の鮮血」も開催中! ハクスラRPGの代名詞となる人気シリーズ最新作

・タイトル:ディアブロ IV

・割引率:40%

・価格:5880円(12月12日まで)

・メーカー:ブリザード・エンターテイメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

拡張パック「仮初の自由」も発売され、再び注目を集めるSFオープンワールドアクションADV

・タイトル:Cyberpunk 2077

・割引率:50%

・価格:4389円(12月13日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

今年、世界で最も売れたゲームの1つ! 2023年の顔ともいえる名作

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:40%

・価格:5266円(12月12日まで)

・メーカー:Warner Bros. Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)