オータムセールの期間は、2023年11月28日3時まで！
80％オフの『龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル』に注目！Steamオータムセール開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月22日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『外伝』も好評発売中！ 未プレイの人は『8』に向けてぜひ遊んでみよう
・タイトル：龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル
・割引率：80％
・価格：1318円（11月29日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1235140/_/
© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, YAKUZA and LIKE A DRAGON are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
大型DLC『仮初の自由』と本編が一緒になったバンドル版！
・タイトル：サイバーパンク2077＆仮初めの自由 バンドル
・割引率：39％
・価格：8002円（11月29日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
売り上げランキングでも常連の『ストファイ6』が初セールに！
・タイトル：ストリートファイター6
・割引率：34％
・価格：5273円（11月29日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
ゲーム本編に追加DLC「ASHESOF ARIANDEL」「THE RINGED CITY」を収録したお得版！
・タイトル：DARK SOULS III - THE FIRE FADES EDITION
・割引率：50％
・価格：2970円（11月29日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント（フロム・ソフトウェア）
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/160150/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.
圧倒的に好評な探検と戦闘の要素をあわせ持つオープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム
・タイトル：Satisfactory【早期アクセスゲーム】
・割引率：45％
・価格：1749円（11月29日まで）
・メーカー：Coffee Stain Publishing
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/?l=japanese
©2020 Coffee Stain Studios. Developed by Coffee Stain Studios. Published by Coffee Stain Publishing. All rights reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう