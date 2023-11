ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(11月22日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『外伝』も好評発売中! 未プレイの人は『8』に向けてぜひ遊んでみよう

・タイトル:龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

・割引率:80%

・価格:1318円(11月29日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1235140/_/

大型DLC『仮初の自由』と本編が一緒になったバンドル版!

・タイトル:サイバーパンク2077&仮初めの自由 バンドル

・割引率:39%

・価格:8002円(11月29日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

売り上げランキングでも常連の『ストファイ6』が初セールに!

・タイトル:ストリートファイター6

・割引率:34%

・価格:5273円(11月29日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

ゲーム本編に追加DLC「ASHESOF ARIANDEL」「THE RINGED CITY」を収録したお得版!

・タイトル:DARK SOULS III - THE FIRE FADES EDITION

・割引率:50%

・価格:2970円(11月29日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント(フロム・ソフトウェア)

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/160150/

圧倒的に好評な探検と戦闘の要素をあわせ持つオープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム

・タイトル:Satisfactory【早期アクセスゲーム】

・割引率:45%

・価格:1749円(11月29日まで)

・メーカー:Coffee Stain Publishing

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/?l=japanese

