ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(11月1日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『三國志X with パワーアップキット』『三國志11 with パワーアップキット』『三國志12 with パワーアップキット』を収めたバンドル版!

・タイトル:三國志アーカイブス Vol.4

・割引率:80%

・価格:2334円(11月14日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/23165/_Vol4/

『サイバーパンク2077』の本編と大型拡張パックがセットになってお安く!

・タイトル:サイバーパンク2077&仮初めの自由 バンドル

・割引率:33%

・価格:8809円(11月6日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/32470/2077/

機械が人間よりも知的な存在となった近未来世界を舞台としたマルチエンディングのアクションアドベンチャー

・タイトル:Detroit: Become Human

・割引率:60%

・価格:1596円(11月7日まで)

・メーカー:Quantic Dream

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

PS5では『2』も発売されて話題の「Marvel’s Spider-Man」第一作のリマスター版!

・タイトル:Marvel’s Spider-Man Remastered

・割引率:40%

・価格:4554円(11月3日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1817070/Marvels_SpiderMan_Remastered/

エイダ・ウォンが主役の追加DLC『Separate Ways』も好評な「バイオハザード」シリーズ第4弾のリメイク作

・タイトル:BIOHAZARD RE:4

・割引率:34%

・価格:5273円(11月8日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

