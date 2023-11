ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(11月8日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『マス エフェクト』シリーズ3部作を1本にまとめたリマスター作!

・タイトル:Mass Effect Legendary Edition

・割引率:84%

・価格:1392円(11月10日まで)

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1328670/Mass_Effect_Legendary_Edition/

©2020 Electronic Arts Inc.

産業革命時代を舞台に、キミだけの新しい世界を作り上げよう!

・タイトル:Anno 1800

・割引率:75%

・価格:1980円(11月10日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/916440/Anno_1800/

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Anno 1800, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Anno, Blue Byte and the Blue Byte logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft GmbH in the US and/or other countries.

TVアニメの完結編が放映され話題の「進撃の巨人」のアクションゲーム第2弾!

・タイトル:進撃の巨人2 -Final Battle-

・割引率:50%

・価格:4290円(11月14日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/601050/_/

©Hajime Isayama,Kodansha/"ATTACK ON TITAN"Production Committee. All Rights Reserved.

©2018 KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

2023年12月14日には続編の『グランブルーファンタジー ヴァーサス:ライジング』が発売!

・タイトル:グランブルーファンタジー ヴァーサス

・割引率:80%

・価格:435円(11月9日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA(Cygames)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1090630/_/

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

ラチェットたちと一緒に次元を超えた冒険を楽しもう! シリーズ初のPC版タイトル

・タイトル:ラチェット&クランク パラレル・トラブル

・割引率:20%

・価格:6072円(11月10日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテイメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1895880/_/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV. Ratchet & Clank and Ratchet & Clank Rift Apart are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC. Insomniac Games is a trademark of Insomniac Games, Inc.