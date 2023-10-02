毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
基本プレイ無料の『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』が初登場1位！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、初登場のバンダイナムコエンターテインメントの基本プレイ無料バトルロイヤルアクション『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』が1位。2位には新たなストーリーやエリアが追加される大型DLC「仮初めの自由」が配信された『サイバーパンク2077』がランクインしている。
そのほかの新規タイトルとしては、4位にコーエーテクモゲームスの『Fate/Samurai Remnant』、6位に『Counter-Strike 2』が登場している。 8位の『機動戦士ガンダム バトルオペレーション』では「秋祭り」が開催中なので要チェックだ！
※2023年10月2日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1607250/_ULTRA_RUMBLE/
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
2.サイバーパンク2077
●CD PROJEKT RED
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
3.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
4.『Fate/Samurai Remnant』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1902690/FateSamurai_Remnant/
©TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
6.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
© 2023 Valve Corporation.All rights reserved. 商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。
7.『EA SPORTS FC 24』
●エレクトロニック・アーツ
●9月29日発売
●9700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/
© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。
8.『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1367080/_/
©創通・サンライズ
9.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
10.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント
●発売中
●8690円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
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