今週のSteam売り上げランキングは、初登場のバンダイナムコエンターテインメントの基本プレイ無料バトルロイヤルアクション『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』が1位。2位には新たなストーリーやエリアが追加される大型DLC「仮初めの自由」が配信された『サイバーパンク2077』がランクインしている。

そのほかの新規タイトルとしては、4位にコーエーテクモゲームスの『Fate/Samurai Remnant』、6位に『Counter-Strike 2』が登場している。 8位の『機動戦士ガンダム バトルオペレーション』では「秋祭り」が開催中なので要チェックだ!

※2023年10月2日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

1.僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1607250/_ULTRA_RUMBLE/

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

2.サイバーパンク2077

●CD PROJEKT RED

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

3.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『Fate/Samurai Remnant』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1902690/FateSamurai_Remnant/

©TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

6.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation.All rights reserved. 商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。

7.『EA SPORTS FC 24』

●エレクトロニック・アーツ

●9月29日発売

●9700円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。

8.『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1367080/_/

©創通・サンライズ

9.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

10.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント

●発売中

●8690円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.