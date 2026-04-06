KLabは4月6日、アニメ「僕のヒーローアカデミア」シリーズの新作アプリゲームのタイトル名を「僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL」（略称：ヒロサバ）に決定したと発表。

これは、「僕のヒーローアカデミア」アニメ10周年イベントで発表されたもの。公式Xにてキービジュアルとティザー動画が公開されている。

ゲームの詳細はまだ不明。名前にサバイバルと付いていることから、バトルロワイヤル系、ヴァンサバ系、無人島サバイバル系などさまざまな予想が飛び交っている。

開発は「キャプテン翼 ～たたかえドリームチーム～」などのKLabと、「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」などのgumiが提携。中国を除く全世界向けに2026年内に配信予定だという。どんなゲームになるのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL

ジャンル：不明

配信：KLab

開発：gumi

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：2026年内予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©KLabGames／gumi

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