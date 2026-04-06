ゲーム最新作「僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL」2026年配信 開発はKLabとgumi
KLabは4月6日、アニメ「僕のヒーローアカデミア」シリーズの新作アプリゲームのタイトル名を「僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL」（略称：ヒロサバ）に決定したと発表。
これは、「僕のヒーローアカデミア」アニメ10周年イベントで発表されたもの。公式Xにてキービジュアルとティザー動画が公開されている。
新作アプリゲーム— 僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL【公式】 (@heroaca_HS) April 4, 2026
「僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL」
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ティザー動画公開！#heroaca_a#ヒロアカ#mhapic.twitter.com/w3UEB9ZYn8
ゲームの詳細はまだ不明。名前にサバイバルと付いていることから、バトルロワイヤル系、ヴァンサバ系、無人島サバイバル系などさまざまな予想が飛び交っている。
開発は「キャプテン翼 ～たたかえドリームチーム～」などのKLabと、「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」などのgumiが提携。中国を除く全世界向けに2026年内に配信予定だという。どんなゲームになるのか、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL
ジャンル：不明
配信：KLab
開発：gumi
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
配信日：2026年内予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©KLabGames／gumi
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