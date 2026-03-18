バンダイナムコエンターテインメントは3月17日、スマートフォン向けに配信中の「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」について、5月18日をもってサービス終了すると告知した。

本作は、2021年5月にリリースされた「ヒーローたちの“個性”炸裂バトルRPG」。3vs3でお気に入りのキャラクターを編成できるバトルや、TVアニメの名シーン再現および書き起こしのストーリーなどを楽しめる。

2025年には1000万ダウンロードを突破した人気アプリで、App Storeの評価は5段階で4.6とかなりの高評価。サービス終了の告知にともない、1日1回10連無料ガシャを実施する「フィナーレキャンペーン」や、イベントストーリーを全閲覧可能にするなどの施策を行っている。

ユーザーからは「嘘だと言ってよオールマイト！」「流石に急すぎる…」「大好きなんだ…お前がいないと僕は駄目なんだ!!」「マジでショック」「悲しすぎて言葉が出ない」など、多くの悲鳴があがっている。

いっぽうで「このタイミングは10周年で噂されている新しいソシャゲ出るの確定と見ていいでしょう」という声も。これは2025年10月に発表された、KLab開発の新作モバイルオンラインゲームを指していると思われる。こちらは2026年配信予定とのこと。

家庭用ゲームとしては「僕のヒーローアカデミア All's Justice（オールズジャスティス）」が2月に発売したばかり。こちらは対戦アクションゲームとなっているので「ULTRA IMPACT」とは少し毛色が異なるかもしれないが、「ロス」になる人は触れてみてはいかがだろうか。

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は開発中のものです。