ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(9月27日14時調べ)

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

実写ドラマ化もされた名作オープンワールドRPG

・タイトル:ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション

・割引率:70%

・価格:1980円(10月10日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/124923/

賊がはびこり妖怪が蠢く荒廃した戦国時代が舞台のダーク戦国アクションRPG

・タイトル:仁王2 Complete Edition

・割引率:40%

・価格:3828円(10月10日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1325200/_Complete_Edition/

非常に好評なリアルな都市開発シミュレーションゲーム!(日本語非対応)

・タイトル:Cities: Skylines

・割引率:80%

・価格:658円(9月28日まで)

・メーカー:Paradox Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/

「ロックマンエグゼ」シリーズのナンバリング作すべてが遊べる!

・タイトル:ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション (VOL.1 + VOL.2)

・割引率:34%

・価格:3953円(10月5日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/821963/

初代『ダライアス』から『Gダライアス エキシビジョン』まで、シリーズ9タイトル+αがまとまったお得なセット製品!

・タイトル:ダライアス シリーズ コンプリート パック

・割引率:61%

・価格:5845円(10月3日まで)

・メーカー:コモド/KADOKAWA/タイトー

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/23477/DARIUS_SERIES_COMPLETE_PACK/

