  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023October

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第60回

『仁王2』や『RimWord』『ダライアス』など新旧の名作やインディーズタイトルまで人気作がお安く！

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

2023年09月27日 18時00分更新

文● ASCII

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月27日14時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

実写ドラマ化もされた名作オープンワールドRPG

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション
割引率：70％
価格：1980円（10月10日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/124923/

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

賊がはびこり妖怪が蠢く荒廃した戦国時代が舞台のダーク戦国アクションRPG

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

タイトル：仁王2 Complete Edition
割引率：40％
価格：3828円（10月10日まで）
メーカー：コーエーテクモゲームス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1325200/_Complete_Edition/

©2020 – 2021 KOEI TECMO GAMES CO., LTD.　All rights reserved.

非常に好評なリアルな都市開発シミュレーションゲーム！（日本語非対応）

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

タイトル：Cities: Skylines
割引率：80％
価格：658円（9月28日まで）
メーカー：Paradox Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/

© 2015-2023 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

「ロックマンエグゼ」シリーズのナンバリング作すべてが遊べる！

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション (VOL.1 + VOL.2)
割引率：34％
価格：3953円（10月5日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/821963/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

初代『ダライアス』から『Gダライアス エキシビジョン』まで、シリーズ9タイトル＋αがまとまったお得なセット製品！

70％オフと『ウィッチャー3　ワイルドハント　コンプリートエディション』がお安く！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ダライアス シリーズ コンプリート パック
割引率：61％
価格：5845円（10月3日まで）
メーカー：コモド／KADOKAWA／タイトー
製品URLhttps://store.steampowered.com/bundle/23477/DARIUS_SERIES_COMPLETE_PACK/

©TAITO CORPORATION 1986, 2015 ALL RIGHTS RESERVED.
Developed and Published by KADOKAWA CORPORATION.
© TAITO CORPORATION 1986, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© TAITO CORPORATION 1986, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています