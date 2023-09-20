80％オフと『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』が大特価！【Steam今週のセール情報】

TGSセールやパブリシャーセールなどで名作タイトルがお買い得！

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月20日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

2023年11月21日には桐生一馬が主人公の外伝が発売！ 各種エディション＆DLCもお安く

・タイトル：龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

・割引率：80％

・価格：1317円（9月22日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1235140/_/

© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, YAKUZA and LIKE A DRAGON are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

エイダが主人公の有料DLCが9月21日に配信！ 世界的に評価の高い「バイオ」シリーズ第4弾

・タイトル：BIOHAZARD RE:4

・割引率：25％

・価格：5992円（9月26日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

1899年のアメリカを舞台にしたオープンワールドクライムアクション！

・タイトル：Red Dead Redemption 2

・割引率：67％

・価格：2843円（9月22日まで）

・メーカー：ロックスター・ゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

スーパーファミコン末期に発売された『サガ3』のHDリマスター版

・タイトル：ロマンシング サガ3

・割引率：82％

・価格：630円（9月26日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/952540/_3/

Romancing SaGa 3 © 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Planned & Developed by ArtePiazza. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI. ROMANCING SAGA 3 is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.

巨大な敵に1人の兵士として立ち向かう！『地球防衛軍』第5弾

・タイトル：EARTH DEFENSE FORCE 5（地球防衛軍5）

・割引率：65％

・価格：2093円（9月26日まで）

・メーカー：ディースリー・パブリッシャー

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

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