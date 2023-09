ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(9月20日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

2023年11月21日には桐生一馬が主人公の外伝が発売! 各種エディション&DLCもお安く

・タイトル:龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

・割引率:80%

・価格:1317円(9月22日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1235140/_/

© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, YAKUZA and LIKE A DRAGON are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

エイダが主人公の有料DLCが9月21日に配信! 世界的に評価の高い「バイオ」シリーズ第4弾

・タイトル:BIOHAZARD RE:4

・割引率:25%

・価格:5992円(9月26日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

1899年のアメリカを舞台にしたオープンワールドクライムアクション!

・タイトル:Red Dead Redemption 2

・割引率:67%

・価格:2843円(9月22日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

スーパーファミコン末期に発売された『サガ3』のHDリマスター版

・タイトル:ロマンシング サガ3

・割引率:82%

・価格:630円(9月26日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/952540/_3/

Romancing SaGa 3 © 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Planned & Developed by ArtePiazza. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI. ROMANCING SAGA 3 is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.

巨大な敵に1人の兵士として立ち向かう!『地球防衛軍』第5弾

・タイトル:EARTH DEFENSE FORCE 5(地球防衛軍5)

・割引率:65%

・価格:2093円(9月26日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER