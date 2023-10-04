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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第62回

『Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr』が90％オフで550円！

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

2023年10月04日 18時00分更新

文● ASCII

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月4日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

最新作が発売された「イース」のシリーズ作が一挙セール中！

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

タイトル：イースVIII-Lacrimosa of DANA-
割引率：65％
価格：2131円（10月17日まで）
メーカー：NIS America（日本一ソフトウェア）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/579180/VIIILacrimosa_of_DANA/

© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

ミニチュア・ボードゲームシリーズを原作としたアクションRPG

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

タイトル：Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr
割引率：90％
価格：550円（10月10日まで）
メーカー：NeocoreGames
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/527430/Warhammer_40000_Inquisitor__Martyr/

WARHAMMER 40,000: INQUISITOR – MARTYR © COPYRIGHT GAMES WORKSHOP LIMITED 2018. INQUISITOR – MARTYR, THE WARHAMMER 40,000: INQUISITOR – MARTYR LOGO, GW, GAMES WORKSHOP, SPACE MARINE, 40K, WARHAMMER, WARHAMMER 40,000, 40,000, THE ‘AQUILA’ DOUBLE-HEADED EAGLE LOGO, AND ALL ASSOCIATED LOGOS, ILLUSTRATIONS, IMAGES, NAMES, CREATURES, RACES, VEHICLES, LOCATIONS, WEAPONS, CHARACTERS AND THE DISTINCTIVE LIKENESS THEREOF, ARE EITHER ® OR TM, AND/OR © GAMES WORKSHOP LIMITED, VARIABLY REGISTERED AROUND THE WORLD, AND USED UNDER LICENCE. ALL RIGHTS RESERVED TO THEIR RESPECTIVE OWNERS.

マルチプレイも楽しいはちゃめちゃクッキングアクション！

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

タイトル：Overcooked! 2
割引率：75％
価格：642円（10月6日まで）
メーカー：Team17
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/728880/Overcooked_2/

Overcooked 2 © 2018 Ghost Town Games. Published by Team17 Digital Ltd. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.

かわいいキャラクターとビート感たっぷりな音楽が楽しめるアクションゲーム！

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

タイトル：Muse Dash
割引率：63％
価格：133円（10月8日まで）
メーカー：hasuhasu
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/774171/Muse_Dash/

peropero Co.,Ltd. & X.D. Network Inc. All Rights Reserved

まだまだセール継続中！ 買い逃さないように要チェック!!

65％オフと『イースVIII-Lacrimosa of DANA-』がお買い得！ほかのシリーズ作もセール価格に【Steam今週のセール情報】

タイトル：ウィッチャー３　ワイルドハント　コンプリートエディション
割引率：70％
価格：1980円（10月10日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/124923/

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

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