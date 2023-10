ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(10月4日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

最新作が発売された「イース」のシリーズ作が一挙セール中!

・タイトル:イースVIII-Lacrimosa of DANA-

・割引率:65%

・価格:2131円(10月17日まで)

・メーカー:NIS America(日本一ソフトウェア)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/579180/VIIILacrimosa_of_DANA/

ミニチュア・ボードゲームシリーズを原作としたアクションRPG

・タイトル:Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

・割引率:90%

・価格:550円(10月10日まで)

・メーカー:NeocoreGames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/527430/Warhammer_40000_Inquisitor__Martyr/

マルチプレイも楽しいはちゃめちゃクッキングアクション!

・タイトル:Overcooked! 2

・割引率:75%

・価格:642円(10月6日まで)

・メーカー:Team17

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/728880/Overcooked_2/

かわいいキャラクターとビート感たっぷりな音楽が楽しめるアクションゲーム!

・タイトル:Muse Dash

・割引率:63%

・価格:133円(10月8日まで)

・メーカー:hasuhasu

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/774171/Muse_Dash/

まだまだセール継続中! 買い逃さないように要チェック!!

・タイトル:ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション

・割引率:70%

・価格:1980円(10月10日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/124923/

