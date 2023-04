今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』が久々にトップに上昇。第2位には「ザ・マーセナリーズ」が無料配信された『BIOHAZARD RE:4』、第3位には『Yu-Gi-Oh! Master Duel』、第4位には『Winning Post 10』と新作タイトルや無料ゲームがランクインしている。

先週に引き続き『ライザのアトリエ』の2作がランクインしているが、今回は1作目と2作目。両作とも4月12日まで50%オフのセール中なので、興味のある人はお見逃しなく。第10位には手応えのあるアクションとハック&スラッシュ要素が評判のスクウェア・エニックスの『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』が登場している。詳細は、下記のランキングをチェック!

※2023年4月10日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

2.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

3.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

4.『Winning Post 10』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

5.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

●カプコン

●4月14日発売

●3990円

Vol.1:3990円

Vol.1+Vol.2:5990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/

6.『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●4290円(4月12日まで50%オフ、以降は8580円)

Digital Deluxe:4977円(4月12日まで50%オフ、以降は9955円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1121560/_/

7.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

8.『ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●4977円(4月12日まで50%オフ、以降は8580円)

Digital Deluxe:4977円(4月12日まで50%オフ、以降は9955円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1257290/_/

9.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

10.『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5500円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1358700/STRANGER_OF_PARADISE_FINAL_FANTASY_ORIGIN/

