毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『エーペックス』が久しぶりにトップ！非常に好評の『FFオリジン』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』が久々にトップに上昇。第2位には「ザ・マーセナリーズ」が無料配信された『BIOHAZARD RE:4』、第3位には『Yu-Gi-Oh! Master Duel』、第4位には『Winning Post 10』と新作タイトルや無料ゲームがランクインしている。
先週に引き続き『ライザのアトリエ』の2作がランクインしているが、今回は1作目と2作目。両作とも4月12日まで50％オフのセール中なので、興味のある人はお見逃しなく。第10位には手応えのあるアクションとハック＆スラッシュ要素が評判のスクウェア・エニックスの『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』が登場している。詳細は、下記のランキングをチェック！
※2023年4月10日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
2.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
3.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
4.『Winning Post 10』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
5.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』
●カプコン
●4月14日発売
●3990円
Vol.1：3990円
Vol.1＋Vol.2：5990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
6.『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●4290円（4月12日まで50％オフ、以降は8580円）
Digital Deluxe：4977円（4月12日まで50％オフ、以降は9955円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1121560/_/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
7.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
8.『ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●4977円（4月12日まで50％オフ、以降は8580円）
Digital Deluxe：4977円（4月12日まで50％オフ、以降は9955円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1257290/_/
©2020-2021 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
9.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
10.『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1358700/STRANGER_OF_PARADISE_FINAL_FANTASY_ORIGIN/
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA LOGO ILLUSTRATION: ©2021 YOSHITAKA AMANO
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