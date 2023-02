ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(2月22日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

渋谷で起こった誘拐事件を中心に主人公5人の運命が描かれる名作サウンドノベル

・タイトル:428 ~封鎖された渋谷で~

・割引率:80%

・価格:792円(2月28日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/648590/428/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

『CoD』最新作がセールに登場!かつてない世界規模の戦いを体験しよう

・タイトル:CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II

・割引率:35%

・価格:6292円(3月1日まで)

・メーカー:アクティビジョン

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/783411/

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

『3』がまもなく発売される「ライザのアトリエ」記念すべき1作目

・タイトル:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

・割引率:50%

・価格:4290円(3月1日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1121560/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

自動生成される無限の宇宙を舞台とする、探索と生存をテーマとしたSFゲーム

・タイトル:No Man's Sky

・割引率:50%

・価格:3250円(3月7日まで)

・メーカー:Hello Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/

No Man's Sky - © 2016 Hello Games Ltd. Developed by Hello Games Ltd. All rights reserved.

人気シュータールーター3作目! 膨大な数の武器と破天荒な戦いがてんこ盛りの冒険を楽しもう

・タイトル:ボーダーランズ3

・割引率:90%

・価格:798円(3月3日まで)

・メーカー:2K

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/397540/3/

© 2019 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.