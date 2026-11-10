地域中堅企業は「経路依存」をどう脱するのか？「自前主義」を捨てて挑む新規事業成功へのアプローチ

少子高齢化や市場の変化にさらされる中、既存事業だけでは将来の成長を描きにくい地域の中堅・中小企業。しかし、「新規事業に挑みたいが、自社にはアイデアも人材も情報も足りない」「取り組みを始めても既存の枠組みから抜け出せない」といった悩みに直面するケースは少なくない。

本記事では、そんな課題を解決するために開催されたウェビナー「地域中堅企業のための新規事業の本質〜首都圏・海外に進出する事業をつくるには〜」の内容をお届けする。株式会社ゼロワンブースター代表取締役CEOの合田ジョージ氏がASCII STARTUP編集長の北島幹雄とともに、地域企業が「自前主義」や「思考の固執」を脱し、外部連携や正しい理論に基づいて新規事業を成功へと導く実践アプローチを語った。

＜プロフィール＞ 株式会社ゼロワンブースター 代表取締役CEO 合田 ジョージ氏 MBA、理工学修士。東芝、村田製作所を経て、ITスタートアップの海外展開やM&A後の統合を主導。2012年に01Boosterを共同創業。2026年8月に著書『新規事業の本質 世界レベルの「理論」と「現場知」で描く全体地図』を上梓。 ASCII STARTUP編集長 北島 幹雄 各種イベントでモデレーターなどを歴任。起業家インタビューや産官学連携の取材を手掛ける一方、イベント登壇を通じて起業家・技術者・大手企業・自治体をつなぐハブとしても活動する。

【必要性の要件】組織と人を縛る「経路依存性」を打ち破る

北島：今日は「地域中堅企業」というテーマでお話しいただきますが、そもそも中堅・中小企業にとって新規事業がなぜいま必要なのか、その本質的な理由から伺えますか。

合田：大きな理由は、会社が今までのやり方に最適化しすぎて変化できなくなる「経路依存性」を打ち破るためです。

既存事業が好調であればそれを伸ばすのが一番ですが、時代や市場が激変する中で変化を怠れば、既存事業に縛られて破綻する企業も出てきます。売上数億円の企業でもAIを駆使して劇的な変化を遂げている時代です。変化に対応できる柔軟な組織を作るために、新規事業という挑戦が不可欠になります。

北島：新規事業への取り組みは、人材獲得や組織の活性化という面でも大きなメリットがありそうですね。

合田：その通りです。特に地方の企業にとって、新規事業は「採用の武器」になります。中には、先端的な新規事業を打ち出したことで、採用倍率が40倍に達した広島や岡山の地域企業の例もあります。「新しい挑戦ができる環境」を示すことで、大手企業から優秀な人材が惹きつけられる。事業の生き残りと人材採用の両面で、大きなインパクトを生みます。

【領域の要件】「飛び地」という誤解を捨て、定義を揃える

北島：現場でよく起きるのが、「新規事業とは何を指すのか」という社内での認識のズレです。

合田：まさにそこが落とし穴です。多くの人が「新規事業＝誰も思いつかないような飛び地領域のアイデア」だと誤解しています。社長が「飛び地をやれ」と口では言いつつ、現場が突飛な提案を持ってくると「既存事業と関係ない」と却下するような不一致が全国で多発しています。

既存領域の変革なのか、隣接領域なのか、自社のアセットを活かす周辺領域なのか。まずは「自社が狙うべき領域」の定義を社内全体で正しく揃えなければ、議論は永遠にかみ合いません。

北島：「ゼロから画期的なアイデアを生まなければならない」という思い込みも強いですよね。

合田：まったくのゼロから生まれた事業などほぼ存在しません。世の中の優良事業のほとんどは他業界の既存アイデアや概念の組み合わせです。生成AIなどを活用して海外や他業界の成功概念を調べ、自社の地域や強みに照らしてアジャストすればいい。真似から入ることは決して悪ではなく、再現性の高い事業開発の王道です。

【実践のアプローチ】失敗の「型」から学び、外部の力を使い倒す

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