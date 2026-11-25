サグリ株式会社は11月17日、株式会社アグリメディアと共同で運営事務局を務める農林水産省のWebサイト「農業参入ポータル」において、市町村が登録したまとまった農地を検索できる「農地検索」機能と、「参入法人の希望条件登録」機能を11月18日付で公開すると発表し、すでに提供を開始している。

国内の農業現場では高齢化と人口減少が進行しており、市町村が策定する「地域計画」においても約3割の地域で将来の農地の受け手が決まっていない。一方で、新規参入や規模拡大を検討する法人にとっては、地域の関係者や自治体へ個別に相談しなければまとまった農地（農業団地）の情報を入手できないケースが多く、全国の候補地を横断的に比較・検討することが難しかった。農林水産省はこうした課題を背景に2026年7月13日に同ポータルを開設しており、今回の機能追加によって受け手不在の地域と担い手法人のマッチングを加速させる方針だ。

新たに公開される「農地検索」機能では、市町村が「地域外から担い手を誘致したい」として登録した農業団地の情報を、都道府県・市町村・利用可能面積（1ha以上〜50ha以上）などの条件で全国から検索できる。さらに無料の利用登録を行った法人会員は、田・畑・樹園地といった農地の種類や適地作物、参入希望時期での絞り込みに加え、地権者の意向・同意の把握状況や水利・灌漑・電力などのインフラ情報まで詳細に閲覧できる。