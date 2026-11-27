脱炭素や資源循環の流れを受け、石油化学産業でも原料転換が進んでいる。化学メーカーはこれまで原油由来のナフサを中心に使ってきたが、バイオマスや廃プラスチックなど、新たな炭素資源の活用に乗り出した。原料が多様化すれば、巨大な製造設備を持つ石油化学コンビナートの役割も変わるのだろうか。

石油化学産業の今後と、原料転換の時代における日本の競争力について、国内大手の総合化学メーカー、三井化学株式会社に話を聞いた。

石油由来ナフサは残る。増える原料の選択肢

石油化学工業は、日本の化学工業の5割近く（2023年、製造品出荷額ベース）を占める基幹産業だ。

その中心にあるのがナフサだ。原油から精製された粗製ガソリンであるナフサを高温で分解し、エチレンやプロピレンなどの基礎化学品をつくる。これらをもとに、プラスチックをはじめ、さまざまな化学製品が生まれる。

石油化学産業では、今も石油由来のナフサが主要な原料となっている。一方で、国内の原油輸入量は、2000年度の約2億5460万キロリットルから2024年度の約1億3629万キロリットルへ、ほぼ半減した（参照）。

ナフサは国内で原油から精製するほか、海外からも輸入されている。今後も石油由来ナフサは使われ続けるとみられるが、脱炭素や資源循環への対応は欠かせない。そのため、従来のナフサに加え、バイオマスや廃プラスチックに由来する原料（以下、グリーン原料）を組み合わせて使う方向に進みつつある。代表的なのは次の2つだ。

バイオマスナフサ：廃食用油などの再生可能な資源からつくる。化石資源の使用量や温室効果ガスの排出量を減らせる。

廃プラスチック由来の原料（ケミカルリサイクル原料）：使用済みプラスチックを化学原料に戻し、資源を循環させる。

これらの原料は、一定の条件を満たせば既存のナフサクラッカーで利用でき、石油由来品と同等の品質・物性の基礎化学品を製造できる。ほかにも、クラッカーを介さず、バイオエタノールからエチレンをつくる方法などがある。

原料転換を後押しする仕組みの一つが「マスバランス方式」だ。石油由来原料とバイオマス由来原料を混ぜて製造しても、投入量を管理し、認証ルールに沿ってバイオマス由来分を特定の製品に割り当てられる。従来品と同じ品質や性能を保ったまま、再生可能な原料の利用を広げられる。

もっとも、普及にはまだ時間がかかりそうだ。政府は2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入する目標を掲げるが、2024年度の製品流通量は約21万トンにとどまり、開きは大きい。バイオマスナフサの供給量にも限りがあり、原料価格や顧客の需要など不確定な要素は多い。原料転換がどこまで進むか、現時点で具体的な見通しを立てるのは難しいと三井化学は回答している。

今後は、バイオマスナフサ、リサイクル原料、バイオエタノールなどを、供給量や経済性、温室効果ガスの削減効果、用途に応じて使い分けることになる。石油化学の原料は、ナフサを中心としながらも、複数の炭素資源を併用する構造へと変わりつつある。

巨大なナフサクラッカーを、どう使い続けるか

原料が多様化しても、既存の設備は生かせる。ナフサクラッカーは、原料を高温で熱分解してエチレンやプロピレンなどの基礎化学品をつくる大規模な工場設備だ。その先には樹脂などをつくる設備があり、原料や製品を運ぶ物流網、品質管理の仕組みまで整っている。

これらを活用できれば、新しい専用設備を一から建設する場合に比べて投資負担を抑え、早く導入できる。従来品と同等の品質を維持しながら、幅広い化学製品にグリーン原料を使えることも利点だ。

ただし、そのまま使えるわけではない。廃プラスチック由来の原料などは、前処理や品質管理で性状を一定の条件にそろえる必要がある。供給量やコストにも制約があり、安定調達や認証、トレーサビリティーの仕組みも欠かせない。

脱炭素にはもう一つ課題がある。ナフサクラッカーは高温の熱を必要とするプロセスのため、カーボンニュートラルという社会的要請に応えるためには、製造工程での温室効果ガス削減が求められる。三井化学は、燃料転換とCCUS（CO₂の回収・利用・貯留）などを組み合わせる必要があるとしている。

CO₂回収技術は、三菱重工業などの大手企業が商用化を進めている（第3回参照）。三井化学も大阪ガス株式会社と共同で、泉北コンビナートの製造設備や発電所から出るCO₂の回収・利活用・貯留に向けた検討を2023年に発表している（三井化学・大阪ガス共同発表）。

原料が分散しても、コンビナートが製造の中心になる

原料転換と並行して、コンビナートの再編も進んでいる。西日本では旭化成、三井化学、三菱ケミカルの3社が、2030年度をめどに水島のエチレン製造設備を停止し、大阪の設備へ集約する計画だ。国内需要の変化に合わせて生産体制を見直し、バイオマスなどを使ったグリーン基礎化学品の事業化を目指す。設備の数は減っても、拠点としての機能は維持される。

三井化学は取材に対して、今後のコンビナートに「炭素を循環させる拠点」としての役割を期待している。石油由来ナフサに加え、バイオマスや廃プラスチック由来など、さまざまな炭素資源を受け入れる拠点になるという考え方だ。

原料が変われば、調達や物流の仕組みも変わる。従来のコンビナートは、輸入した原油やナフサを港で大量に受け入れ、基礎化学品から樹脂などの誘導品まで効率よくつくる構造だった。一方、バイオマスや廃プラスチックは、発生する場所も量も一様ではない。国内外から集め、必要に応じて選別や前処理をして製造設備へ届けるネットワークが必要になる。

ただし、供給源が各地に分散しても、製造設備まで分散するとは限らない。既存のコンビナートには、港湾、タンク、パイプライン、蒸気や電力などのインフラとなる用役設備、周辺の化学品製造設備がそろう。長年蓄積した安全・安定操業のノウハウも大きな資産だ。三井化学は、今後の産業立地を次のように説明する。

「工場そのものが原料のある場所へ移っていくというより、今のコンビナートを核にして、そこにつながる原料の調達・回収ネットワークが変わっていくという姿の方が現実に近いと思います」

原料の入口が増えるほど、それらを集めて加工する仕組みは複雑になる。既存のコンビナートを生かしながら、新たな炭素資源の回収・供給網をどう構築するか。そこに、日本の石油化学産業の次の焦点がある。

グリーン原料は、誰がコストを負担するのか

グリーン原料を使い、従来と同等品質の化学製品をつくる技術は、すでに実用化されているものもある。それでも、本格的に広げるには課題が残る。グリーン原料は、現状では石油由来の原料より高くなる場合がある。マスバランス方式で品質を保てても、製造コストまで同じになるわけではない。

「技術、原料調達、制度のいずれも重要ですが、事業として広げていくうえで一番大きなポイントは、グリーン化によって生まれる環境価値（温室効果ガスの削減などの価値）を市場でどのように評価していただくかです」と、三井化学は説明する。

追加コストを素材メーカーだけで負担し続けるのは難しい。原料供給企業、化学メーカー、加工メーカー、ブランドオーナーなどが環境価値を共有し、最終的に顧客から選ばれる市場をつくる必要がある。

そのためには、削減効果を客観的に示すことや、原料の由来を確認できる認証・トレーサビリティーの整備も欠かせない。政策面での後押しも含め、環境価値が市場で適切に評価され、事業として成立する仕組みづくりが必要になる。

日本の化学産業の強みは、顧客とともに培った技術にある

原料転換が進むなか、日本の化学メーカーはどこで競争力を発揮できるのか。「日本の化学産業の強みは、基礎化学品から高機能材料まで幅広い製品を持ち、自動車、半導体、エレクトロニクス、包装、ヘルスケアなど、さまざまな産業のお客様と長い時間をかけてサプライチェーンをつくってきたことだと思います」と、三井化学は答える。

原料をグリーン原料に変えるだけでは、顧客に採用されない。従来と同じ品質や機能を確保し、環境負荷を適切に評価したうえで、実際の製品に使ってもらう必要がある。日本の化学メーカーは、顧客が求める品質や機能に応えて、素材の開発と改良を重ねてきた。三井化学は、こうした素材設計や製造技術、顧客との関係が、原料転換の時代にも強みになると考えている。

炭素資源の循環は、化学メーカーだけでは完結しない。原料供給者、リサイクル事業者、化学メーカー、製品を使う企業が連携する必要がある。

ここには、スタートアップや大学の研究成果を生かす余地もありそうだ。例えば、廃プラスチックの選別や再資源化のコストを抑える技術や、バイオマスから化学原料を効率よく製造する技術だ。大手化学メーカーの製造設備や素材設計の技術、顧客企業とのネットワークは、こうした新技術や新素材の社会実装を後押しする可能性がある。

三井化学は、これからの化学産業について「これまでの『石油から何をつくるか』に加えて、これからは『炭素をどう循環させ、その中でどう価値をつくるか』が化学産業の競争力を左右するテーマになっていく」と見ている。

原料の多様化は、燃料の世界でも進んでいる。電化が難しい航空・船舶・産業熱では、SAF（持続可能な航空燃料）や水素、アンモニア、合成燃料などの選択肢が増えている。次回の第5回では、こうした燃料と供給網がどう変わるのかを整理する。