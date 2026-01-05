2026年 IT業界 重要イベントカレンダー

2026年のテクノロジー、ムーブメントの最前線をまとめてチェック！ 大企業もスタートアップ企業も注目の2026年IT業界重要イベントの大規模展示会、カンファレンス、技術勉強会などをまとめて紹介する。

（※情報は2025年12月末現在のものです。開催時期や開催形態が変更になる場合がありますので、参加される際は公式の最新情報をご確認ください）

2026年 1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

■1月6日～9日 CES 2026（アメリカ・ラスベガス）

「世界最大級のテクノロジー見本市」

■1月21日～23日 ウェアラブルWorld（東京ビッグサイト）

■1月27日～29日 TechGALA Japan 2026（名古屋市、ナディアパークなど）

■2月14日～17日 Toy Fair（アメリカ・ニューヨーク）

■2月18日～20日 Developers Summit 2026（有明セントラルタワーホール＆カンファレンス）

■2月26日～3月1日 CP+（シーピープラス）2026（パシフィコ横浜／オンライン開催 ※オンラインイベントのアーカイブ期間 3月2日～3月31日）

■2月27日～3月1日 第16回Japan Expo（マルセイユ・シャノ展示会場）

■3月2日～5日 Mobile World Congress BARCELONA 2026（スペイン・バルセロナ）

■3月2日～5日 4YFN 2026（スペイン・バルセロナ）

■3月3日 JID 2026 by ASCII STARTUP（東京都立産業貿易センター浜松町館 3F・4F）

「ASCII STARTUPが主催する、スタートアップを中心とした先端テクノロジー関連事業者の展示交流・ビジネスカンファレンス」

■3月12日～18日 SXSW Conference＆Festivals 2026（アメリカ・オースティン）

■3月20日～22日 B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo（札幌市内）

■3月23日～26日 RSA Conference 2026（アメリカ・サンフランシスコ）

■3月26日 WORK AND ROLE 2026（北九州国際会議場）

■3月28日～31日 Anime Japan 2026（東京ビッグサイト／パブリックデイ：3月28日～29日、ビジネスデイ：3月30日～31日）

■4月8日〜10日 Japan IT Week 春（東京ビッグサイト）

■4月14日〜16日 Social Media Week 2026（アメリカ・ニューヨーク）

■4月15日～17日 第6回 量子コンピューティング EXPO【春】（東京ビッグサイト）

■4月16日～17日 Startup JAPAN EXPO 2026（幕張メッセ）

■4月18日～22日 NAB Show 2026（アメリカ・ラスベガス）

■4月20日～24日 Hannover Messe 2026（ドイツ・ハノーファー）

「世界最大級の製造業のための国際展示会」

■4月22日～24日 Google Cloud Next 2026（アメリカ・ラスベガス）

■4月25日～26日 ニコニコ超会議2026（幕張メッセ／オンライン開催）

■4月27日～29日 SusHi Tech Tokyo 2026（東京ビッグサイト／パブリックデイ：4月27日～28日、ビジネスデイ：4月29日）

■5月4日〜7日 Think 2026（アメリカ・ボストン）

■5月13日〜14日 GATEWAY Tech TAKANAWA（TAKANAWA GATEWAY Convention Center ほか）

■5月27日〜29日 ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク（WTP） 2026（東京ビッグサイト）

■6月2日〜5日 COMPUTEX TAIPEI 2026（台湾・台北）

■6月3日～5日 Japan Drone 2026（幕張メッセ）

■6月8日〜10日 Gartner Marketing Symposium/Xpo（アメリカ・デンバー）

■6月17日～19日 コンテンツ東京 2026（東京ビッグサイト）

■6月17日～20日 Viva Technology 2026（フランス・パリ）

「欧州最大級のスタートアップ、テクノロジーイベント」

■7月1日～3日 IVS 2026 KYOTO（京都市勧業館「みやこめっせ」ほか）

■7月2日～5日 ANIME EXPO 2026（アメリカ・ロサンゼルス）

■7月15日～17日 TECHNO-FRONTIER 2026（東京ビッグサイト）

■7月17日 Startup World Cup 2026 東京予選（グランド ハイアット 東京）

■7月19日～23日 SIGGRAPH 2026（アメリカ・ロサンゼルス）

■7月23日～26日 COMIC-CON 2026（アメリカ・サンディエゴ）

■7月30日～31日 Google Cloud Next Tokyo ’26（東京ビックサイト）

■9月4日～8日 IFA2026（ドイツ・ベルリン）

「世界最大級のコンシューマーエレクトロニクスショー」

■9月15日～17日 Dreamforce 2026（アメリカ・サンフランシスコ）

■9月17日～21日 東京ゲームショウ2026

■9月23日～27日 NoMaps2026（札幌）

■10月7日～9日 BioJapan（パシフィコ横浜）

■10月13日～15日 TechCrunch Disrupt 2026（アメリカ・サンフランシスコ）

■10月13日～16日 CEATEC 2026（幕張メッセ）

「あらゆる産業に必要とされるデジタルイノベーションの総合展」

■10月21日～23日 ad:tech tokyo（アドテック東京）（東京ミッドタウン & ザ・リッツ・カールトン）

■10月21日～23日 Japan IT Week 秋展（幕張メッセ）

■11月9日～12日 Web Summit（ポルトガル・リスボン）

■11月11日～13日 第7回 量子コンピューティング EXPO【秋】（幕張メッセ）

■12月1日～4日 SIGGRAPH Asia 2026（マレーシア・クアラルンプール）

「アジアにおけるコンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関するカンファレンスと展示会」

■12月7日～11日 GITEX GLOBAL 2026（アラブ・ドバイ）

「中東・アフリカ最大の情報通信技術（ICT）展示会」