新素材やデバイスで世界に新しい市場をつくるには、独自技術を特許やノウハウで守りながら、安定した品質で量産し、顧客がその性能を評価できるようにする必要がある。例えば、工場での作業手順をそろえれば、量産時の品質を安定させやすくなる。耐久性の試験方法を顧客や取引先と共通化すれば、同じ条件で他社製品と比較できる。このように評価基準や作業ルールを共通化する「標準化」は、知財戦略とも組み合わさる。

11月30日開催の「ASCII STARTUP TechDay 2026」のセッション「創業期から取り組むべき標準化と知財。経営に直結するその強みは？」では、素材やデバイスなどのディープテックを題材に、何を守り、何を活用するかを考える。当日は、ASCII STARTUP編集長の北島幹雄がモデレーターを務める。セッションに先駆けた本記事では、登壇者の西田泰士氏と平井祐介氏に、創業期から押さえておきたい知財と標準化の使い分けを聞いた。

大学の知財活用を支える西田氏、創業期の標準化を支える平井氏

Minoru IP GroupのイノベーションIP・コンサルティング株式会社 チーフイノベーションデザイナーの西田泰士氏は、大阪府立大学（現・大阪公立大学）で9年間、URA（University Research Administrator）として勤務。現在は、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）などの枠組みを通じて、大学の研究成果を事業につなげる支援に携わる。

西田氏が大切にしているのは、外部専門家ながら研究室の一員レベルまで入り込むことだ。研究者と一緒に実験に向き合うのはもちろん、合宿に招かれ、学生とも普段から話をする。そこで築いた関係が、特許出願や研究資金の提案書づくりで生きてくるという。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）経営企画部 イノベーション支援課 専門官の平井祐介氏は、NITEに約16年在籍している。NITEは経済産業省所管の独立行政法人で、製品事故の原因究明や立入検査を担う。製品などが規格に適合しているかを評価する認証機関について、その審査を適切に行う能力があるかを確認し、認定するのもNITEの仕事だ。

出向経験を多く持つ平井氏はINPITへの出向を機に、大学発スタートアップの知財戦略にも携わるようになった。現在は独立行政法人中小企業基盤整備機構とも連携し、創業期のスタートアップが製品の性能を顧客に示すための試験方法の標準化や、量産に向けた製品の品質の認証づくりなどを支援している。

耐久性の試験方法を標準化し、製法は特許やノウハウで守る

北島：ディープテックスタートアップは、創業期から知財と標準化の両方を意識しておくべきでしょうか？

平井：「標準化ありき」で考えない方がよいです。規格に盛り込む情報によっては、他社が技術の中身を推測し、キャッチアップしやすくなるからです。まず知財の専門家と相談して、「ここは特許で押さえる」「ここはノウハウとして社内にとどめる」と線を引いておく。そのうえで、製品の性能を顧客にどのような数値で伝えたいのか、量産に向けて品質をどのレベルまで安定させたいのか、事業上の目的に応じて、何をどこまで標準化するかを考えます。

北島：例えば、素材に関連する企業が新しいプラスチックを開発し、耐久性を売りにしたい場合はどうでしょうか？

平井：製法を標準化するのではなく、耐久性を測る試験方法を標準化すれば、顧客は同じ条件で他社製品と比較できます。耐久性の高いプラスチックの製法は特許で守るか、ノウハウとして社内に留めます。試験項目は、製法が推測される手がかりを減らすためにも、顧客が性能を判断するのに必要なものに絞ります。

西田：そこで特許の使い方が効いてきます。既存市場を広げたいケースでは、特許権を持ったうえで、一定の条件で他社に技術を使ってもらうという選択肢があります。どの技術を自社で使い、どの技術を他社にも使ってもらうかは、事業の狙いに合わせて決められます。

北島：新しい技術といっても、目指す市場や、そもそもの市場がない場合もありますね。

平井：そうですね。既存市場に新製品を出すなら、まず現在適用されている規制や規格を確認し、どのような観点で耐久性が求められる市場なのかを調べます。特定の大手顧客と組んで量産を目指すような市場なら、その顧客が納得するレベルの耐久性の試験データを示し、求められる品質を安定して満たせるよう社内基準を整えることで、話が進み、顧客が納得するレベルの値（数字）まで標準化してオープンにする必要がない場合もあります。逆にゼロから新しい市場をつくるなら想定される用途での顧客との間で、早い段階から耐久性を評価する環境条件などのルールを話し合い、そのルールを一緒につくる仲間を増やしていくことが大切です。

研究室から量産へ。大学発の技術をどう特許で守るか

北島：製法を特許で守るとしても、研究室で試作するときと、工場で量産するときでは、つくり方が変わりますよね。大学で生まれた技術の場合、どこまで見据えて特許を取るべきでしょうか？

西田：大学発の特許を見ていると、論文に書いた実験条件をそのまま請求項にしたようなものがあります。請求項は、特許で守る範囲を定める部分です。研究では、実験で得られた最高値、いわゆる「チャンピオンデータ」が成果になります。事業化を見据えるなら、誰がその性能に対価を払うのか、量産するときにどんな課題が出てくるのかまで考えて、権利の範囲を設計する必要があります。研究室で成果が出たときの条件だけを押さえていると、量産で工程を変えた際に、その製法が権利の範囲から外れてしまうことがあります。

北島：大学で生まれた技術を用いて既存の企業と共同で量産する場合、その特許はどう押さえるのでしょうか？

西田：まず、材料技術であれば、物質そのものを守る基本特許を大学が単独で出願する。そのうえで、企業と量産に取り組む中で新しい製法や改良技術が生まれたら、当該発明は共同で出願する。こうした二段構えが考えられます。大学は基本特許を活用できますし、企業も、開発に関わった技術の権利をどう持てるかが見えるため、投資の判断がしやすくなります。

北島：研究の早い段階から、企業と組んだ先のことまで考える必要があるわけですね。研究者が事業化を見据えて知財戦略を立てるには、どんな支援が必要でしょうか？

平井：そこで、西田さんのような「翻訳者」がいると心強いのです。普段から研究室に入って、先生や学生と話をしているから、研究者がその技術のどこを面白いと思っていて、何を実現したいのかまで聞き出せる。そのうえで、事業化に向けてどんな課題があるかを整理し、私たち公的機関につないでもらえると、どんな支援ができるかを具体的に話し合えます。

創業期のどんな判断が「不可逆」なのか？

11月30日の「ASCII STARTUP TechDay 2026」では、素材やデバイスなど、製造業に関わるディープテックを中心に、創業期の知財と標準化を議論する。

創業期のどんな判断が「不可逆」、つまり後から取り返しがつかないのか。当日はこの問いを起点に、人手や資金が限られる中で、知財と標準化のどこから着手し、どこまで進めるのが現実的かを掘り下げる。NITEやINPITなどの公的機関や外部の専門家に、どの段階で何を相談できるのかも紹介する。技術の公開や量産を控え、いま何を決めておくべきか。自社の課題に引きつけて考えたい方は、ぜひ会場へ足を運んでほしい。