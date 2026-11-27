株式会社Zeimeeは11月19日、プレシリーズAラウンドで単独4,000万円の資金調達（アイザック株式会社が同日発表）を実施したのに伴い、エンジニアが顧客の現場に入り込んで業務フローに合わせてAIを開発・定着させる事業の体制拡大を進める。同社は、エンジニアが顧客の現場に入り込み、事務所ごとの業務フローに合わせてAIを開発・定着させる事業を展開している。これまでに成和税理士法人や力丸公認会計士事務所など全国の会計事務所に導入されており、導入先の顧問先数は合計2300件以上だという。

税理士・会計事務所の現場では、税理士の平均年齢が60歳を超えるなど担い手不足と若手採用難が深刻化している。一方で、生成AIの利用経験がある会計事務所は約4割にとどまり、実務への定着が進んでいない。顧問先ごとに会計ソフトや処理方針、書類の形式が異なるため、従来のように業務を標準化してから既製のソフトを導入する手法が通用しにくいためだ。

同社はこうした課題に対し、画一的なSaaSを販売するのではなく、エンジニア自身が会計事務所に出社して実際の作業や書類、会計ソフトを確認し、工程ごとに「AIに任せるか、人に残すか」を切り分けてプロダクトに組み込むアプローチを採用している。事務所ごとの開発で生まれた機能は他事務所でも使える共通部品として蓄積し、新規導入時にはその共通部品を土台に固有の業務部分を作り込むことで開発効率を高めているという。

提供しているAIエージェントは、通帳や明細、証憑から仕訳候補を作成する記帳の自動化をはじめ、顧問先から届く証憑の回収と仕分け、法人税申告書のチェック、預金の入出金を整理して確認対象を洗い出す相続税の取引履歴作成など幅広い。マネーフォワード クラウド会計やミロク（MJS）など、事務所がすでに利用している会計ソフトを置き換えることなくそのまま連携できる点も特徴だ。

導入にあたっては「相談」「現場の確認」「設計・開発」「運用・改善」の4段階で進め、まずは1つの業務や一部の顧問先から対象を広げているという。