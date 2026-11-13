AIが送料や関税を瞬時に予測、世界から気軽に買える新世代越境EC「SAZO」が優勝、B Dash Camp 2026 Fall

国内最大規模の招待制スタートアップカンファレンス「B Dash Camp 2026 Fall in Fukuoka」が、2026年11月11日から13日の3日間にわたり福岡市内で開催された。同イベントにはスタートアップの起業家、ベンチャーキャピタリスト、大手企業の経営幹部ら約1000名が集結した。

B Dash Ventures株式会社代表取締役社長の渡辺洋行氏はディープテックやM&A、ロールアップへの集中投資が本格化している局面を受け、「Accel Point（加速のとき）」をメインテーマに掲げ、業界の課題が十分に可視化されたいま、「なぜ加速できないのか、真の要因を解きほぐし、参加者全員で次のアクセルの踏み方を発見する場にしたい」と力強く呼びかけた。また、ディープテック系スタートアップの応募が急増している点や、あらゆる産業でAI化が進んでいること、直近でも「Pitch Arena」出身者から上場企業が生まれるなど、単なる「登竜門」を超えて事業提携や資金調達が一気に動く場へと進化している実態が共有された。

メインコンテンツであるピッチコンテスト「Pitch Arena」には、過去最多水準となる150社を超える応募が集まった。応募傾向としてはAI領域が全体の約4割、ディープテックが約2割を占め、AIでは営業・HR・法務など現場課題に特化した「AI×〇〇」の実装が加速。ディープテック内ではハードウェアのコモディティ化とAIソフトウェア活用を背景にロボティクス領域が大きく伸長した。

「Pitch Arena」の優勝者はAIが送料、関税を瞬時に予測、自国EC感覚で世界から買い物できる越境ECサービスを展開する株式会社SAZOに決まった。Day 3のFinal Round（決勝）に駒を進めたのは7社と各賞は以下のとおりだ。

・優勝：株式会社SAZO

・準優勝：株式会社BEAM Technologies

・野村賞（野村證券）：株式会社SAZO

・AGS賞（AGSコンサルティング）：株式会社NAGARA

・PERSOL賞（パーソルキャリア株式会社）：株式会社NAGARA

・UPSIDER賞（UPSIDER）：株式会社SAZO

・Nstock賞（Nstock）：KGモーターズ株式会社

・ユーザベース賞（ユーザベース）：株式会社NAGARA

AIとロボット技術を活用した研究開発環境「クラウドラボ」およびラボオートメーションソフトウェアを開発、提供する。研究現場で手作業に費やされている分注から搬送、機器操作などの作業を自動化。メーカー横断で研究機器を統合制御し、自然言語で操作可能なソフトウェアを実現した。研究者が遠隔から実験を発注するとロボットが24時間体制で実験を自律実行し、AIが次の実験条件を提案する「セルフドライビングラボ」の実現を目指す。東京科学大学発認定ベンチャーとして学内多数の機器で検証を進め、製薬企業や研究機関等とのPoC、導入を推進している。

日常法務をまるごとAI武装した弁護士集団へアウトソーシングする「Houmu BPO」を展開する。大手法律事務所や東証プライム上場企業のインハウス経験を有する弁護士が「フロントデプロイ弁護士」としてクライアントの社内法務の一員のように伴走。管理部門を介さず現場担当者から直接相談できる手離れの良さを実現する。案件数ベースの柔軟な課金設計により、従来の法務費用感を大幅に抑えつつ高品質な対応を両立。大手商社や大手メーカー等への導入が進んでおり、深刻化する企業法務の人材不足と属人化を解決する新たな法務インフラを目指す。

AI映像基盤プラットフォーム「DeepFrame」の開発と提供を行なう。元Googleの創業メンバーが立ち上げ、世の中のデータの約8割を占めるとされる映像データ（一次データ）を、LLMをはじめとするAIが理解、推論できる言語・構造化データへと翻訳する。すべての指摘に時刻や根拠クリップが付く「信頼できるAI」を掲げ、長尺映像処理や現場の文脈理解に強みを持つ。クラウドだけでなくオンプレミスで、閉域環境にも柔軟に対応し、監査や店舗、倉庫の現場オペレーション把握、捜査支援などエンタープライズの実務自動化を推進している。

宇宙軌道上での次世代半導体製造および地上での大口径化ハイブリッドモデルを手がける。地上では重力（熱対流）により結晶欠陥が生じやすいのに対し、宇宙の微小重力環境を活用して高品質な次世代半導体材料（AlGaNなど）を製造する。地上から打ち上げた小さな種結晶を軌道上で再溶融、結晶化して回収し、地上で宇宙品質のまま大口径化、増殖させる技術を開発。理化学研究所やJAXA出身の技術陣を擁し、NEDOのSBIR採択やJAXAとの共同研究を通じて、宇宙でのものづくり産業創出と日本の半導体産業の再興を目指している。

AIエージェンティック型の越境ECプラットフォーム「SAZO」の開発および海外拡販支援事業を展開する。言語や配送、購入後に発生する送料・関税の多段階支払いといった従来の越境ECのハードルをAIで解消。AIによる送料と関税予測機能により、ユーザーは購入前に総額を把握し、自国ECと同様にワンクリックで購入できる。自社物流スキームの構築により物流コストを最適化し、国内大手プラットフォームとの連携でも実績を拡大。日本と世界をつなぐ越境コマースの民主化を加速させている。

介護特化のコンパウンドSaaS「ながらかいご」の開発、提供を行なう。深刻な人手不足により介護事業所の倒産が相次ぐ中、業務時間の約3割を占める記録や報告書作成といった事務作業の負荷を劇的に低減する。インカムや会話を通じた音声入力を起点に利用者の状態を記録し、ケアプラン作成や国への保険請求までを一気通貫で自動連携、処理する。分断されていた複数の業務ソフトを統合するコンパウンド設計により現場のオペレーションDXを実現。すでに多数の事業所で導入が進んでおり、今回最年少の23歳で登壇を果たした。

ひとり乗り小型モビリティロボット「mibot（ミボット）」の開発から製造、販売を行なう。日本の自動車移動の約7割を占める「ひとり」、「短距離（10キロ未満）」の実態に着目し、原付ミニカー規格を採用した専用車両を開発。維持費を軽自動車比で大幅に削減し、環境負荷も低減する。バイク並みの手軽さと車並みの快適性と安全性を両立し、全車がネットワークに接続、スマートフォンと通信を連携する。将来的には車両バッテリーをAI統合管理し、地域の分散電源や仮想発電所として電力網へ供給するモデルも構想している。