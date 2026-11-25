生成AIによるリアルタイム翻訳が実用レベルになり、ポケトークのような翻訳機も普及した。言語の違う相手と話すハードルは、以前よりずいぶん下がっている。ただ、友人同士で冗談を言い合ったり、ゲーム中にチャットで声を掛け合ったりする場面では、翻訳のために手を止めること自体が体験のテンポを損なう。

あるアーケード格闘ゲームのファンが集まるDiscordコミュニティでは、日本語、中国語、韓国語、英語のプレイヤーが同じ会話に参加しているという。自分の言語で書き込むと、ほかの言語のチャンネルにも翻訳された投稿が自動で流れ、「いいね」などのリアクションも連動する。普段使っているチャンネルで読み書きするだけで、言葉の違う仲間とやり取りできる仕組みだ。

この仕組みを支えるのが、株式会社エンコネの「AltBot for Discord」だ。仲間同士が普段のテンポで会話できるよう、同社は翻訳AIのモデルから計算機まで自社で保有する。なぜそこまで手がけるのか。代表取締役の矢野晋也氏に聞いた。

Discordからゲーム内チャット、ライブ配信・オンライン会議へ

エンコネが提供する「AltBot for Discord」は、Discordのサーバーに追加して使う翻訳ボットだ。言語別のチャンネルをつなぎ、投稿があるたびに翻訳して反映する。翻訳のために別の画面を開く必要がないので、参加者はいつものチャット画面で会話を続けられる。

料金はサーバー単位で、取材時点では無料プランのほか、月額1.99ドルからの有料プランがある。一般ユーザーのゲーム系コミュニティに加え、VTuberのファンコミュニティやゲーム会社公式コミュニティにも利用が広がり、海外からの有料利用も始まっているという。

Discordのみならず、ゲームメーカー向けには「AltBot for Games」を展開している。オンラインゲーム内のチャットに翻訳を組み込めば、多国籍のプレイヤーが同じチームで遊ぶときも、それぞれが使い慣れた言葉で作戦を伝え合える。取材では、Minecraftの画面上に翻訳文が表示されるデモが披露された。提供形態としては、翻訳機能をゲームに組み込む形のほか、ゲーム会社の環境で動かすためにサーバーごと納品し、保守まで担う形を想定している。



エンコネの翻訳ツールは、テキスト翻訳に留まらない。次に取り組むのは、話し声をその場でテキスト翻訳する技術だ。ライブ配信では出演者が複数人で話すこともあり、発言が次々に飛び交うなかで字幕が遅れて表示されたり話し手が区別されないと、視聴者は会話の流れを追いにくい。

このようなケースで一般的な、音声認識→機械翻訳→表示がバケツリレーのように続く「カスケード方式」では、音声をいったん元の言語で文字に起こし、その文章を翻訳する。2つの処理を順番に行うため待ち時間が積み重なり、最初の聞き取りで生じた誤りも翻訳工程に引き継がれてしまう。

対して開発中のデモでは、音声から直接翻訳する「Direct Speech-to-Text Translation」方式を採用している。矢野氏によると、試作デモでは、発言から約1〜2秒遅れで翻訳字幕が表示された。

この方式により、単一音源から最大8人程度を想定した、誰の発言かを区別する「話者分離」や声の調子を訳文のニュアンスに反映させることも可能になり、将来的には翻訳結果を話者本人の音声でも出力したい考えだ。

アプリからAIモデル、計算機の運用まで一気通貫

このような翻訳サービス自体、生成AIが全盛の現在では一般的に思われるかもしれないが、エンコネの特徴は、利用者が触れるアプリ、翻訳モデル、運用・最適化、さらにモデルを動かす計算機まで、すべてを自社で設計・運用していることだ。翻訳サービスの中には、API経由で外部のAIに翻訳を任せるものが多数ある。これに対しエンコネは、翻訳を担うモデルも自社で開発し、調整している。モデルサイズで言えば、既存の最先端サービスとは数桁レベルの違いがあり、トークンコストも1/100ほどになるという。

スタートアップが計算機まで自前で運用するには、相応の設備投資が必要になるのではないか。そう尋ねたところ、用途を翻訳に絞ってモデルを小さくすれば、負担は抑えられるという。

「機器自体は、市販でも買えるレベルのものです。それで日々の翻訳を処理できています。学習のときは専門のところから、1カ月や2、3カ月といった期間で、計算機（GPU）を都度借りていますね」（矢野氏）

翻訳にかかる費用を自社で管理できるため、AltBot for Discordの月1.99ドル/サーバーからの定額制が成り立っている。

外部の翻訳APIとやり取りするプロセスが不要なぶん、訳文を返すまでの時間も短くしやすい。また、Discordの投稿本文は翻訳後はサーバーには保存せずに破棄するという。

自社でモデルを持っていれば、訳し方にも手を入れられる。矢野氏は「例えば、お客さんから『この翻訳は良くなかった』と言われたら、次のAIモデルの学習に反映して改善させることが、自前でAIモデルを持っていると容易にできるわけです」と話す。