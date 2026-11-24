革新的な技術の社会実装は、社内や研究室の中だけで完結できるものではない。特にハードウェアやモビリティ、ロボティクスといったディープテック領域では、試作や製造を支える「ものづくり支援」の基盤に加え、現場での実証フィールドや、地域社会・自治体といった多様なステークホルダーの協力が不可欠だ。

東京・大田区の町工場の一角で電動注射器を開発するアットドウス株式会社。同じ区内でも、SolidSurface株式会社は人が行き交う羽田の複合施設でロボットの実証を進める。福島県南相馬市では、Zip Infrastructure株式会社が試験線を敷き、都市型の自走式ロープウェイの走行試験に挑んでいる。

なぜ、その地域を選んだのか。試作や実証を進めるうえで、地域の企業や行政とどう組んできたのか。「ASCII STARTUP TechDay 2026」のセッション「地域から生まれる実証実験、ディープテック支援」では、3社がそれぞれの経験を語る。開催に先立って行われた登壇者３人の打ち合わせで、各社の事業と地域での取り組みを聞いた。

電動注射器、施設を行き来するロボット、曲がれるロープウェイ

モデレーターを務めるアットドウス株式会社の中村秀剛代表取締役は、スタートアップ支援の仕事から医療機器の開発へ踏み出した。支援先で出会った川崎市の経営者と2017年に同社を創業し、新たな治療手段の提供を目指して電動注射器の開発を始めた。

同社が取り組むのは、ごく少量の薬剤を患部に直接届ける技術だ。開発の核となる「電気浸透流ポンプ」は、微量の液体を一定の速さで送り出せる。細い針でも粘りけのある液体を扱えるため、眼科手術で使うシリコンオイルの注入などへの応用を研究している。

中村氏は、医療機器の開発を「ものづくり×ヘルスケア」の息の長い事業だと話す。創業10年目の同社は、累計3億円弱の資金調達に加え、補助金も活用しながら、電動注射器を第1号製品として開発してきた。今後は製薬会社などと連携し、事業を広げていく考えだ。

SolidSurface株式会社の酒造孝（みき・たかし）代表取締役は、大手建設機械メーカーで産業用ロボットを開発し、その後、国立研究開発法人で移動ロボットの通信制御を研究した。Wi-Fiなどで移動ロボットを誘導する技術を事業にするため、2022年に同社を設立した。

現在開発しているのは、メーカーの異なる複数のロボットをまとめて動かす「ロボット群制御システム」だ。ロボットがエレベーターで別の階へ移動したり、複数の建物を行き来したりできるようにするシステムだ。オフィスビルや病院など、人が行き交う施設での活用を想定している。

事業化に向けては、まず実証の場で、顧客の課題に対してロボットが何をできるかを確かめる。そこから顧客の施設に合わせて導入方法を検討し、将来的にはロボットの機能をサービスとして提供する「RaaS（Robot as a Service）」の展開を目指している。

Zip Infrastructure株式会社で運行システムの開発に携わる島内道人氏は、前職のJR東日本で信号や運行システムに携わり、中央線のグリーン車導入プロジェクトを推進。スタートアップ支援の仕事を経て、再びエンジニアとしてZip Infrastructureに入社し、現在は、新たな都市交通システム「Zippar（ジッパー）」の運行システム開発を担当する。

Zipparの発想は、ロープウェイを街の中でも使いやすくすること。直線区間にはロープを使って建設費を抑え、曲線区間ではレールで進行方向を変える。街の中でルートを設計する際に、カーブを組み込めるのが特徴だ。

運行システムは無人運行を前提としており、バスなどの運転手の確保が課題となる地域でも導入できる交通手段を目指す。各地の自治体で公共交通としての導入が検討されており、島内氏は運行システムの開発に加え、南相馬市や福島県などと進めるプロジェクトの責任者も兼ねている。

町工場で試作、羽田で実証、南相馬で走行試験

大田区では、アットドウスが町工場の有限会社安久工機がプロデュースする「ヤスラボ」に、SolidSurfaceが羽田イノベーションシティ内の「PiO PARK（ピオパーク）」に拠点を置く。

アットドウスは新川崎で事業を始めた。中村氏は自社の医療機器開発を進めつつ、安久工機などと連携して医療機器以外の試作案件にも携わる。金型設計やスタートアップ支援で培った知見を、町工場の現場でも生かしている。

SolidSurfaceが羽田を選んだのは、オフィスビルや病院など、人が行き交う施設でのロボット活用を想定しているからだ。羽田イノベーションシティ内の実証フィールド「オープンプレイゾーン」を使い、メーカーの異なる複数のロボットを動かす群制御システムの事業化を進めている。

SolidSurfaceにとって、安久工機は試作の協力先でもある。電動車いすの利用者にエレベーターへの乗車を音声で案内するシステムを開発した際には、大田区のものづくり支援ネットワーク「OTAS（オータス／Ota Technical Assistance System：大田区ものづくり支援ネットワーク）」を通じ、車椅子を検知するセンサーの開発を安久工機に依頼した。

福島県南相馬市では、Zip Infrastructureが福島ロボットテストフィールドの沿線に試験線を建設し、Zipparの走行試験を行っている。建設には、復興を目的とした研究開発補助金を活用した。公共交通として導入するには、車両や運行システムの開発だけでなく、交通分野の規制への対応も欠かせない。同社は福島県や国と連携し、制度面の課題にも取り組んでいる。

実証が進む地域には何がある？ スタートアップは地域に何を残せるか

セッション当日は、中村氏をモデレーターとして「なぜその地域を選んだのか」、「地域の産業や人材とどう組んでいるのか」、「スタートアップが地域に何を残せるのか」の3つを軸に議論を進める予定だ。中村氏自身も新川崎で事業を立ち上げ、その後、大田区に拠点を移した。製品も規模も異なる3社が、拠点選びで何を重視したのかを掘り下げる。

島内氏は、南相馬で試験線を建設し、走行試験を進めてきた経験から、自治体がスタートアップを受け入れる際に、どのような環境を整えると実証が進みやすいのかを伝えたいという。酒造氏は、アイデアを形にする方法を探すスタートアップと、加工や試作の技術を持つ町工場を「足りないもの同士」と表現する。アイデアの段階から気軽に相談できれば、一緒に新しい仕事を始めるきっかけにもなるという。

試作の相談は、誰にどんな話を持ちかけるところから始まったのか。実証の場所が決まってから、実際に動かすまでにどんな調整があったのか。3人がそれぞれの現場で経験した、試作や実証の舞台裏にも踏み込む。地域でディープテックを支える自治体やこれから実証を検討している大学の関係者にも、ぜひ会場に足を運んでほしい。