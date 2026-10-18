『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「いつかはスーパーカー、超高級車に乗ってみたい」。

クルマ好きなら、一度はそう思ったことがあるはずです。とはいえ、現実はなかなか厳しいもの。家のような価格のスーパーカーを買える人は、それほど多くありません。

スーパーカーの魅力のひとつが、「音」ですよね。気筒数の多いエンジン特有の「クォーン……」という甲高い、しかし耳に心地よい音。スーパーカーを変えないとしても、せめてあの音だけでも、楽しめないものでしょうか。

安心してください。楽しめますよ。

世の中面白いもので、クルマに乗りながら、スーパーカーの「音だけ」を楽しむための製品があるんですよ！

それが、ハンズインターナショナルが販売するカーサウンドデバイス「サウンドレーサーX」です。価格は9130円。シガーソケットにつないで使い、本体が作り出したエンジン音を車のFMラジオから流す仕組みになっています（有線接続も可）。

収録されているエンジン音は8種類。電源は12Vと24Vの両方に対応し、ガソリン車でもディーゼル車でも、ATでもMTでも使えます。

車内に響くのは、フェラーリやポルシェを思わせるエンジン音。言ってしまえば“音のおもちゃ”なのですが、これが本当に楽しいんです！ 通勤の信号待ちも、週末のドライブも、アクセルを踏むたびについ顔がニヤついてしまうはず。

最初に言っておくと、クルマ好きなら、そしてスーパーカーのサウンドに憧れているなら、この製品は「買い」です。