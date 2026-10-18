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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026第163回

エンジン音を「超高級車」に変えるマシンが楽しい。“約9000円”で叶うV12サウンド

文●スピーディー末岡　編集●ASCII

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誰もが憧れるスーパーカー（のサウンド）をお手頃な値段で！

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　「いつかはスーパーカー、超高級車に乗ってみたい」。

　クルマ好きなら、一度はそう思ったことがあるはずです。とはいえ、現実はなかなか厳しいもの。家のような価格のスーパーカーを買える人は、それほど多くありません。

　スーパーカーの魅力のひとつが、「音」ですよね。気筒数の多いエンジン特有の「クォーン……」という甲高い、しかし耳に心地よい音。スーパーカーを変えないとしても、せめてあの音だけでも、楽しめないものでしょうか。

　安心してください。楽しめますよ。

　世の中面白いもので、クルマに乗りながら、スーパーカーの「音だけ」を楽しむための製品があるんですよ！

なんとなくスポーツカーっぽいデザインも気分が上がります

　それが、ハンズインターナショナルが販売するカーサウンドデバイス「サウンドレーサーX」です。価格は9130円。シガーソケットにつないで使い、本体が作り出したエンジン音を車のFMラジオから流す仕組みになっています（有線接続も可）。

　収録されているエンジン音は8種類。電源は12Vと24Vの両方に対応し、ガソリン車でもディーゼル車でも、ATでもMTでも使えます。

　車内に響くのは、フェラーリやポルシェを思わせるエンジン音。言ってしまえば“音のおもちゃ”なのですが、これが本当に楽しいんです！　通勤の信号待ちも、週末のドライブも、アクセルを踏むたびについ顔がニヤついてしまうはず。

　最初に言っておくと、クルマ好きなら、そしてスーパーカーのサウンドに憧れているなら、この製品は「買い」です。

【目次】これが私的My推しガジェット

私がサウンドレーサーXを推す理由
1）フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニなど8種類のエンジン音を内蔵
2）エンジンの回転に合わせて、音がリアルタイムに変化
3）配線工事なしで取り付け可能

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】ハンズインターナショナル「サウンドレーサーX」動画解説

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ハンズインターナショナル「サウンドレーサーX」

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