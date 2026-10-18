万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026第163回
エンジン音を「超高級車」に変えるマシンが楽しい。“約9000円”で叶うV12サウンド
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「いつかはスーパーカー、超高級車に乗ってみたい」。
クルマ好きなら、一度はそう思ったことがあるはずです。とはいえ、現実はなかなか厳しいもの。家のような価格のスーパーカーを買える人は、それほど多くありません。
スーパーカーの魅力のひとつが、「音」ですよね。気筒数の多いエンジン特有の「クォーン……」という甲高い、しかし耳に心地よい音。スーパーカーを変えないとしても、せめてあの音だけでも、楽しめないものでしょうか。
安心してください。楽しめますよ。
世の中面白いもので、クルマに乗りながら、スーパーカーの「音だけ」を楽しむための製品があるんですよ！
それが、ハンズインターナショナルが販売するカーサウンドデバイス「サウンドレーサーX」です。価格は9130円。シガーソケットにつないで使い、本体が作り出したエンジン音を車のFMラジオから流す仕組みになっています（有線接続も可）。
収録されているエンジン音は8種類。電源は12Vと24Vの両方に対応し、ガソリン車でもディーゼル車でも、ATでもMTでも使えます。
車内に響くのは、フェラーリやポルシェを思わせるエンジン音。言ってしまえば“音のおもちゃ”なのですが、これが本当に楽しいんです！ 通勤の信号待ちも、週末のドライブも、アクセルを踏むたびについ顔がニヤついてしまうはず。
最初に言っておくと、クルマ好きなら、そしてスーパーカーのサウンドに憧れているなら、この製品は「買い」です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がサウンドレーサーXを推す理由
1）フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニなど8種類のエンジン音を内蔵
2）エンジンの回転に合わせて、音がリアルタイムに変化
3）配線工事なしで取り付け可能
🎬【3分で要約】ハンズインターナショナル「サウンドレーサーX」動画解説
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