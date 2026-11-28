『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「モバイルモニター」って使っていますか？

モニターを何枚も揃えるマルチディスプレー環境はけっこうな場所を取りますが、モバイルモニターを使うと、省スペースでマルチディスプレー環境が実現できちゃうんです。最近は2画面の折りたたみ式や、3画面タイプも増えてきました。

最近の個人的な注目製品は、なんと言っても面白アイデアガジェットで知られるサンコーの「USB1本で4画面にできる縦横回転モニター」です。これ、常識の上を突き抜けてしまっています！

ノートPCとUSBケーブルで接続すると、その場で一気に3画面を追加可能（電源ケーブルは別途必要）。ここまでは、まだ常識の範疇かもしれません。ところがこの製品は「画面が回転する」のです。

ケーブル1本で手早くパッとつないで、即トリプルモニター。これだけでもユニークなのに、回転までさせてしまうとは……さすがサンコーですよ。手元に届いてから、無駄にグルグルと回転させていますが、もはやこれだけで買う価値があると思えるくらい面白いですね。

じゃあ実際のところ、どんな用途に向いているのかって？ それは、この製品の魅力を掘り下げながら、じっくり語らせてもらいます。