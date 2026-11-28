万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第198回
サンコー「USB1本で4画面にできる縦横回転モニター」
「トリプルモニター」が、たった1本のケーブルで実現できるって知ってましたか？
2026年11月28日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「モバイルモニター」って使っていますか？
モニターを何枚も揃えるマルチディスプレー環境はけっこうな場所を取りますが、モバイルモニターを使うと、省スペースでマルチディスプレー環境が実現できちゃうんです。最近は2画面の折りたたみ式や、3画面タイプも増えてきました。
最近の個人的な注目製品は、なんと言っても面白アイデアガジェットで知られるサンコーの「USB1本で4画面にできる縦横回転モニター」です。これ、常識の上を突き抜けてしまっています！
ノートPCとUSBケーブルで接続すると、その場で一気に3画面を追加可能（電源ケーブルは別途必要）。ここまでは、まだ常識の範疇かもしれません。ところがこの製品は「画面が回転する」のです。
ケーブル1本で手早くパッとつないで、即トリプルモニター。これだけでもユニークなのに、回転までさせてしまうとは……さすがサンコーですよ。手元に届いてから、無駄にグルグルと回転させていますが、もはやこれだけで買う価値があると思えるくらい面白いですね。
じゃあ実際のところ、どんな用途に向いているのかって？ それは、この製品の魅力を掘り下げながら、じっくり語らせてもらいます。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がUSB1本で4画面にできる縦横回転モニターを推す理由
1）横幅を取らない縦3連画面 モニター1台分で要塞化
2）縦横360度回転！ フルスクリーンモードも搭載
3）「＋3画面を持ち歩ける」組み立て式のギミック
🎬【2分で要約】サンコー「USB1本で4画面にできる縦横回転モニター」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第197回
AV開放型イヤホンは重低音が足りない。そう思ってた私が間違えてました。──EDIFIER「Comfo Bass Pro」
-
第196回
AV「ホイールをクルクル」して、夢中で音楽を聴いていた時代を思い出してみませんか？
-
第195回
デジタル“2画面派”なら使うべきだ！ 幅85cmの大型デスクライトが「想像を超える」快適さ──ScreenBar Max
-
第194回
Appleああ、最高だわ。アップル「HomePod mini 2」を使い倒してわかったことのすべて
-
第193回
AV「DAC」を机に置いたら“全ての音”がレベチに良くなってしまった──Tone2 Proで始める超高音質生活
-
第192回
デジタル「100台同時に鳴って光る」スピーカーって、誰が何のために使うんですかね？
-
第191回
AV何これ、誰向け？ こってり重厚サウンドで耳がめちゃ疲れるイヤホン「脂」を聴いてみた
-
第190回
PCオフィスの定番「アイオーデータ」。実は最近、ゲーミングモニターもすごく良いんだ
-
第189回
スマホやっぱり俺はXperiaが好き。「日常の快適さ」に着目したXperia 10 VIIIの“異質な”完成度
-
第188回
デジタル新型になった“バルミューダーのトースター”で、パンを焼いたら「神レベルの香ばしさ」でした
- この連載の一覧へ