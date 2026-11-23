『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

パソコンやスマホを使っている際、「なんだか音が平坦に感じる」「もっとクリアな音で楽しみたい」と思ったことはありませんか？

パソコンにはヘッドホン端子が装備されています。ここにイヤホンをつなげば、音楽や動画を楽しむことができますが、その音質をグレードアップするために使うのがUSB DAC（縮めてダックなどとも呼ばれます）と呼ばれる機器です。

様々な製品がありますが、いま注目したいのがこの製品す。高機能なDACを、手のひらサイズの小さな本体にまとめたDACで、PCやスマホとつなぐことで音楽や映画、ゲームのサウンドをより聞き心地よく楽しめる仕様になっています！

KHADASの「Tone2 Pro」は、です

本体は88×17×61.5mmで重量約100g。スリム＆コンパクトな筐体に、本格的なオーディオ回路を組み込んだ、ヘッドホンアンプ搭載のUSB DAC。最大768kHzのハイレゾ音源やDSD、MQA再生にも対応する本格派モデルでありながら、実売価格は2万6500円で買える価格も魅力です。

DACチップにESS Technologyの「ES9038Q2M」、USBコントローラーにXMOSの「XU216」を採用し、USB Type-C入力時で最大768kHz/32bitのPCMとDSD512（DoP接続時はDSD256）のDSD音源の再生に対応しています。本体には同軸デジタル入力も備え、MQAのフルデコードにも対応しています。

ヘッドホン出力はバランス駆動用の4.4mm端子と一般的な3.5mm端子の2系統を装備。出力は4.4mm接続時で211mW（32Ω）／167mW（150Ω）／83mW（300Ω）、3.5mm接続時で125mW（32Ω）／35.3mW（150Ω）／17.6mW（300Ω）というスペックです。

オペアンプ、バッファー、アナログボリュームなども有名ブランドの高品質なパーツを採用。電源やクロックもこだわっており、高音質にこだわっています。USB端子は一般的なUSB-C端子に加えて、独自仕様のUSB-C端子も備えており、USB充電器を接続しての電源供給や、専用アクセサリーの接続に対応しています。

操作系は1つのマルチファンクションノブに集約しているのも使いやすさのポイントです。回したり、押し込んだりすることで、入力切替／音量調整／ゲイン変更／デジタルフィルターの切り替えが可能です。

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