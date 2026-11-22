万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第192回
シャオミ「サウンドプレイ」
「100台同時に鳴って光る」スピーカーって、誰が何のために使うんですかね？
2026年11月22日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「100台同時に鳴って光る」。
ポータブルBluetoothスピーカー「Xiaomi サウンドプレイ」の売り文句を初めて見たとき、「ええっ？」と、思わず二度見しました。だって100台ですよ、100台。いったい誰が、何のために100台も使うんでしょうか!?
しかし、考えてみれば、色々と活用法は見つかりそうです。
例えば、広いイベント会場。ずらりと並べれば、会場全体がひとつのステージに。会場の真ん中にいても、端の方にいても、いつでも同じ音が楽しめる。これ、なかなかいいですよね。
会社の大きな会議室なら、真ん中の席から、奥の席まで同じ音が届きます。家の中なら、リビングもキッチンも寝室も同じ曲を同時に再生して楽しめます。
もちろん、普通のBluetoothスピーカーとしても使えます。シャオミの直販価格は6980円。カラーはブラック、ホワイト、パープル、グリーンの4色から選べます。
本体は筒型で、サイズは約63.4×69.5×201.1mmで重さは415g。やわらかいラバーストラップが付いているので、指を引っかけてそのまま持ち歩けます。
音量の調整やペアリングは本体側面のボタンで操作します。内蔵マイクによるハンズフリー通話にも対応し、スマホとつないでおけばボタンひとつで電話に出られます。充電は5V 2Aで、スマホなどを充電するモバイルバッテリー機能はありません。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がXiaomi サウンドプレイを推す理由
1）上下2つのライトで「見て楽しむ」スピーカー
2）最大100台で音も光もそろう
3）1台だけでもキャンプに連れ出せるタフさ
🎬【2分で要約】シャオミ「サウンドプレイ」動画解説
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