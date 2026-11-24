万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第194回
アップル「HomePod mini 2」
ああ、最高だわ。アップル「HomePod mini 2」を使い倒してわかったことのすべて
2026年11月24日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「こりゃ最高だわ」と思いました。冗談抜きで。
アップルの小さなスマートスピーカー「HomePod mini」に、約6年ぶりの新モデル「HomePod mini 2」が登場しました。見た目はおなじみの丸い形のままですが、中身はまるで別物。新しいSiri「Siri AI」への対応を見据えて中身を一新した、まさに次世代のスマートスピーカーといった感じです。
いやはや、これはすごくイイ！ 連日使い倒しましたが、朝起きてから寝るまで鳴らしっぱなしで、音楽を聴くのも話しかけるのも楽しくてしかたがありません。初めてスマートスピーカーを買う人、旧モデルから買い替えたい人は、ぜひ最後まで記事を読んでください。
価格は2万4800円で、カラーは5色。高さ約8.4cmの手のひらサイズと、丸い形は初代から変わっていません。大きく変わったのはCPUで、初代のS5から、Apple Watch Series 10などと同じ「S10」になりました。また、再生中の曲をその場で分析して、音量や音の強弱の幅を自動で整えてくれたりもします。
アップル設計のフルレンジドライバーとパッシブラジエーターによる、360度に広がるサウンドも健在です。通信はWi-Fi 6EとBluetooth 6に進化。Siri AIは今後のソフトウェアアップデートで提供予定ですが、まずは英語圏の8ヵ国で英語から。日本語への対応時期は今のところ決まっていませんが、そう遠くないうちに対応するでしょう。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がHomePod mini 2を推す理由
1）音楽に合わせて光る！ 話しかけたくなるスピーカー
2）Apple TV 4Kと4台サラウンド！ Macのスピーカーにもなる
3）部屋に合わせて選べる5色のカラバリ
🎬【3分で要約】アップル「HomePod mini 2」動画解説
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