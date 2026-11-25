『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

複数資料を参照しながらの事務作業や、動画編集などの作業効率を引き上げる手段としてデュアルモニター環境を構築している人は多いはず。しかし、モニターを2台並べた瞬間に、多くのユーザーが「照明の壁」にぶつかります。

一般的なデスクライトでは左右どちらかの画面に光が偏って明るさのムラが生じ、明暗差による眼精疲労の原因にもなります。かといって、モニターの上に引っ掛ける従来のモニターライトを設置しようにも、中央に1台置くだけでは2台の画面端まで光が届きません。

そして、2台に別々にモニターライトを載せると配線がごちゃつき、光線が重なり合うので机上の明るさが均等になりません。デュアルモニター環境ならではの悩みが、机上の「光」です。

デュアルモニター派の机上環境を一気に改善してくれるのが、ベンキュージャパンの超大型モニターライト「ScreenBar Max」。まず、製品そのもののサイズに驚きます。

それもそのはず。ライトバーの横幅は、なんと85cmという圧倒的な大きさ。一般的なモニターライト2本分に近いサイズで、モニターの縁に載せるのではなく、机の背面にクランプで独立固定する専用スタンド構造を採用。

設置して点灯すると、2台のモニターの端から手元、さらにデスクの隅々まで影もムラもない上質な光で包まれます。しかも、画面には光が映り込まず文字の輪郭もくっきり。

マルチモニターでバリバリ作業をこなすユーザーの視界を「光」で激変させる、超大型モニターライトのレビューをお届けします！