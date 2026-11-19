万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第190回
アイオーデータ「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」
オフィスの定番「アイオーデータ」。実は最近、ゲーミングモニターもすごく良いんだ
2026年11月19日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
学校のパソコンルーム、オフィスのデスク。公民館や図書館のパソコン。
こうしたシチュエーションでよく見かけるブランドといえば「アイオーデータ」です。真面目な事務用モニターや外付けHDD、ネットワーク機器に強い「堅実な周辺機器メーカー」というイメージがけっこう強いメーカーですよね。
しかし、近年のアイオーデータはゲーミング関連製品もすごい！ かなり力が入っています。
PCゲーマーの間で長年親しまれてきた同社のゲーミングブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」が、年々進化を遂げているのです。その象徴が、創業50周年を機に“ゲーム体験のファーストクラス”を掲げて立ち上げられたフラッグシップの「GigaCrysta S」シリーズ。
今回ご紹介するシリーズ第2弾の「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」は、現在のPCゲーム市場で主流になっている27型WQHD（2560×1440）に特化し、最大320Hzというハイリフレッシュレートを叩き出す実戦派モデルです。
第1弾として登場した最上位モデル「LCD-GDU271JLAQD」は、4K/180HzとフルHD/360Hz表示を切り替える二刀流モデルとして話題を呼びました。（ちなみに自分も思わず予約購入してしまい、現在、絶賛愛用中です！）
LCD-GDU271JLAQDではカラバリがブラックしか選べなかったのに対し、今回紹介するGigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQWでは、白系デスク環境を愛するユーザー待望の「ホワイト」を用意。ここは既存モデルユーザーとしても素直にうらやましいポイントです。
画面の下ベゼルや背面はもちろん、スタンドやリモコン、電源アダプターや電源ケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルに至るまで、徹底的に品のあるホワイト一色で統一されるこだわりぶり。
黒一色で重苦しくなりがちなゲーミングデスクを、パッと明るく洗練された空間へと変えてくれる「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」のレビューをお届けします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がGigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQWを推す理由
1）WQHDで320Hz駆動 上位4K機を凌駕する滑らかさ
2）2304分割ミニLED×量子ドット＆DisplayHDR 1400の映像美
3）白一色の美学 便利なリモコンと5W×2スピーカー搭載
🎬【2分で要約】アイオーデータ「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」動画解説
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