『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

学校のパソコンルーム、オフィスのデスク。公民館や図書館のパソコン。

こうしたシチュエーションでよく見かけるブランドといえば「アイオーデータ」です。真面目な事務用モニターや外付けHDD、ネットワーク機器に強い「堅実な周辺機器メーカー」というイメージがけっこう強いメーカーですよね。

しかし、近年のアイオーデータはゲーミング関連製品もすごい！ かなり力が入っています。

PCゲーマーの間で長年親しまれてきた同社のゲーミングブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」が、年々進化を遂げているのです。その象徴が、創業50周年を機に“ゲーム体験のファーストクラス”を掲げて立ち上げられたフラッグシップの「GigaCrysta S」シリーズ。

今回ご紹介するシリーズ第2弾の「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」は、現在のPCゲーム市場で主流になっている27型WQHD（2560×1440）に特化し、最大320Hzというハイリフレッシュレートを叩き出す実戦派モデルです。

第1弾として登場した最上位モデル「LCD-GDU271JLAQD」は、4K/180HzとフルHD/360Hz表示を切り替える二刀流モデルとして話題を呼びました。（ちなみに自分も思わず予約購入してしまい、現在、絶賛愛用中です！）

LCD-GDU271JLAQDではカラバリがブラックしか選べなかったのに対し、今回紹介するGigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQWでは、白系デスク環境を愛するユーザー待望の「ホワイト」を用意。ここは既存モデルユーザーとしても素直にうらやましいポイントです。

画面の下ベゼルや背面はもちろん、スタンドやリモコン、電源アダプターや電源ケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルに至るまで、徹底的に品のあるホワイト一色で統一されるこだわりぶり。

黒一色で重苦しくなりがちなゲーミングデスクを、パッと明るく洗練された空間へと変えてくれる「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQW」のレビューをお届けします！