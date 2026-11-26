万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第196回
SHANLING「Q2」
「ホイールをクルクル」して、夢中で音楽を聴いていた時代を思い出してみませんか？
2026年11月26日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ホイールをクルクル回して操作する「iPod」（iPhoneやiPadではなく）の気持ちよさを覚えている人はいませんか？ 筆者はその世代ではないですが、平成レトロがブームの今、あのアナログっぽい操作感にエモさを感じます。
PCからお気に入りの音源ファイルを転送して、スイッチで再生する曲を選ぶ。音楽専用プレイヤーには、不自由さがある一方で、自分で選んで操作しているという満足感があります。それが物理的な感触と紐づいていたら、より楽しいです。
SHANLING「Q2」は、あのiPodに似た操作感と、たった約83gの小さなレトロボディーに、本格派の再生機能を詰め込んだコンパクト音楽プレーヤーです。
本体は約80×50×13.5mmと小型で、2.09インチ（320×375）のタッチスクリーン、円形タッチホイール、物理ボタンを組み合わせています。
DACはシーラス・ロジックの「CS43131」を4基搭載し、ヘッドホン端子は3.5mmシングルエンド（最大120mW@32Ω）と4.4mmバランス出力（最大425mW@32Ω）の両方を備え、最大768kHz/32bitのPCM音源とDSD512の再生に対応するなど、本格派です。PCとつなげばUSB DAC（最大384kHz/32biのPCM対応）として機能し、LDAC、aptX HD対応のハイレゾワイヤレス送受信、AirPlay、DLNAなどもサポートした多機能機でもあります。
一言で言えば「しっかり高音質化を施した現代版iPod」って感じの製品。カラーはムーンライトシルバー、スモークグレー、トワイライトオレンジの3色展開となり、実売価格は4万円台後半。レトロな見た目とは裏腹に、本格的な音響再生を実現した、今注目のモデルです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がSHANLING「Q2」を推す理由
1）円形タッチホイール＆約83gのレトロな小型ボディで気軽に携帯できる！
2）本格的なオーディオ再生機能
3）今どき珍しい「A-Bリピート再生」対応！語学学習や演奏練習にも便利
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第195回
デジタル“2画面派”なら使うべきだ！ 幅85cmの大型デスクライトが「想像を超える」快適さ──ScreenBar Max
-
第194回
Appleああ、最高だわ。アップル「HomePod mini 2」を使い倒してわかったことのすべて
-
第193回
AV「DAC」を机に置いたら“全ての音”がレベチに良くなってしまった──Tone2 Proで始める超高音質生活
-
第192回
デジタル「100台同時に鳴って光る」スピーカーって、誰が何のために使うんですかね？
-
第191回
AV何これ、誰向け？ こってり重厚サウンドで耳がめちゃ疲れるイヤホン「脂」を聴いてみた
-
第190回
PCオフィスの定番「アイオーデータ」。実は最近、ゲーミングモニターもすごく良いんだ
-
第189回
スマホやっぱり俺はXperiaが好き。「日常の快適さ」に着目したXperia 10 VIIIの“異質な”完成度
-
第188回
デジタル新型になった“バルミューダーのトースター”で、パンを焼いたら「神レベルの香ばしさ」でした
-
第187回
PC“今どきのポータブルゲーミングPC”って、こんなにすごい。「OneXFly APEX Air」のパワフルさに感動したっ！
-
第186回
デジカメ俺、8210円で買える「透明レトロカメラ」に夢中なんだ。これ面白いんだぜ！
- この連載の一覧へ