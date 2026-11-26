『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ホイールをクルクル回して操作する「iPod」（iPhoneやiPadではなく）の気持ちよさを覚えている人はいませんか？ 筆者はその世代ではないですが、平成レトロがブームの今、あのアナログっぽい操作感にエモさを感じます。

PCからお気に入りの音源ファイルを転送して、スイッチで再生する曲を選ぶ。音楽専用プレイヤーには、不自由さがある一方で、自分で選んで操作しているという満足感があります。それが物理的な感触と紐づいていたら、より楽しいです。

SHANLING「Q2」は、あのiPodに似た操作感と、たった約83gの小さなレトロボディーに、本格派の再生機能を詰め込んだコンパクト音楽プレーヤーです。

本体は約80×50×13.5mmと小型で、2.09インチ（320×375）のタッチスクリーン、円形タッチホイール、物理ボタンを組み合わせています。

DACはシーラス・ロジックの「CS43131」を4基搭載し、ヘッドホン端子は3.5mmシングルエンド（最大120mW@32Ω）と4.4mmバランス出力（最大425mW@32Ω）の両方を備え、最大768kHz/32bitのPCM音源とDSD512の再生に対応するなど、本格派です。PCとつなげばUSB DAC（最大384kHz/32biのPCM対応）として機能し、LDAC、aptX HD対応のハイレゾワイヤレス送受信、AirPlay、DLNAなどもサポートした多機能機でもあります。

一言で言えば「しっかり高音質化を施した現代版iPod」って感じの製品。カラーはムーンライトシルバー、スモークグレー、トワイライトオレンジの3色展開となり、実売価格は4万円台後半。レトロな見た目とは裏腹に、本格的な音響再生を実現した、今注目のモデルです。