万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第189回
ソニー「Xperia 10 VIII」
やっぱり俺はXperiaが好き。「日常の快適さ」に着目したXperia 10 VIIIの“異質な”完成度
2026年11月18日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
Xperiaが好き！ そんな人は筆者以外にもたくさんいると思います。最近のスマホは、新しいモデルが出るたびに「カメラの画素数が上がった」「処理が速くなった」と数字の話ばかり。もちろんそれも大事ですが、毎日使っていて本当に困るのは、もっと小さなことではないでしょうか。
外で画面が見えにくい、レジ前で支払いアプリが見つからない、夕方にはバッテリーが心細い……。今回紹介する「Xperia 10 VIII」は、そんな“地味だけどイラッとする瞬間”をひとつずつ減らしてくれる1台です。派手さで勝負するのではなく、使うほど手放せなくなる。この“異質な”完成度を、ぜひ知ってください！
Xperia 10 VIIIは、ソニーのスタンダードモデル「Xperia 10」シリーズの最新作です。ソニーストアでのSIMフリーモデルの価格は9万9000円。ドコモ／au／ソフトバンクからも販売されています。ディスプレーは約6.1型の有機ELで、CPUはSnapdragon 6 Gen 3、メモリーは8GB、ストレージは128GB。約168gと軽く、防水防塵にも対応します。
背面は半透明の層を重ねたような新デザインで、カラーはフロストグレー、フローズンホワイト、ミスティライラックの3色です。Xperiaらしく、3.5mmイヤホンジャックとmicroSDカードスロットも健在です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がXperia 10 VIIIを推す理由
1）屋外でも見やすい画面と、迫力が増したスピーカー
2）電源ボタン2回押しで、レジ前の支払いがスムーズに
3）2日持ちのバッテリーと6年のセキュリティー更新で、長く付き合える
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