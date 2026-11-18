『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

Xperiaが好き！ そんな人は筆者以外にもたくさんいると思います。最近のスマホは、新しいモデルが出るたびに「カメラの画素数が上がった」「処理が速くなった」と数字の話ばかり。もちろんそれも大事ですが、毎日使っていて本当に困るのは、もっと小さなことではないでしょうか。

外で画面が見えにくい、レジ前で支払いアプリが見つからない、夕方にはバッテリーが心細い……。今回紹介する「Xperia 10 VIII」は、そんな“地味だけどイラッとする瞬間”をひとつずつ減らしてくれる1台です。派手さで勝負するのではなく、使うほど手放せなくなる。この“異質な”完成度を、ぜひ知ってください！

Xperia 10 VIIIは、ソニーのスタンダードモデル「Xperia 10」シリーズの最新作です。ソニーストアでのSIMフリーモデルの価格は9万9000円。ドコモ／au／ソフトバンクからも販売されています。ディスプレーは約6.1型の有機ELで、CPUはSnapdragon 6 Gen 3、メモリーは8GB、ストレージは128GB。約168gと軽く、防水防塵にも対応します。

背面は半透明の層を重ねたような新デザインで、カラーはフロストグレー、フローズンホワイト、ミスティライラックの3色です。Xperiaらしく、3.5mmイヤホンジャックとmicroSDカードスロットも健在です。