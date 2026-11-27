万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第197回
EDIFIER「Comfo Bass Pro」
開放型イヤホンは重低音が足りない。そう思ってた私が間違えてました。──EDIFIER「Comfo Bass Pro」
2026年11月27日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
正直に言います。耳を塞がない開放型のイヤホンは「ながら聴き用」で、音楽をしっかり楽しむものではない。そんなふうに考えていた時期が俺にもありました。
周りの音が聞こえるのは便利だけど、そのぶん低音はスカスカだし周囲のノイズも入る。それが当たり前だと思っていたんです。
ところが、EDIFIERの「Comfo Bass Pro」を着けて再生ボタンを押してみたら、その思い込みはあっさりとはるか彼方へ。耳の穴は塞がっていないなのに、ベースもドラムも耳元でしっかり響いてくる。
しかも、高音質なコーデック「LDAC」にまで対応しています。もう「ながら聴き用」とは言えませんよね。
さらには、片側約6gという軽量設計に加え、イヤホン単体で最大12時間使えるバッテリー性能も魅力。マルチポイント接続やIP56の防塵防水性能と、日常的に使うイヤホンとしての実用性にも配慮されている製品です。
それでいて、公式サイトでの販売価格は1万3980円と比較的買いやすい価格。カラーはブラックとシルバーの2色をラインアップしています。あらゆる点で、非常にバランスの取れたモデルですよね。
とはいえ、イヤーカフ型のイヤホンは、実際に長く使ってみないと、その本当の実力は見えてきません。長時間着けていても本当に快適なのか、全体的な音質の傾向はどうなのか。実際に使いながら、その実力を確かめてみました。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がComfo Bass Proを推す理由
1）耳を塞がないのに、低音がちゃんと「届く」
2）LDACとDolby Audioで、細かい音も広がりも楽しめる
3）開放感はそのまま、音漏れは控えめ
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