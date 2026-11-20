『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

イヤホンの売り文句を見ていると、実に魅力的な言葉が並んでいます。

いわく、「解像度が高い」「定位感に優れている」「原音をピュアに楽しませてくれる」「透き通るような中高音」「低音の迫力に特化」などなど。

総じて言えるのは、オーディオメーカーは基本的に、「言葉選び」が美しい。音響特性やコンセプトは違っても、どのメーカーも「音楽を“美しく”響かせる」という点にこだわっているわけですから、自ずと使われる言葉も整ったものになっていく……。こう考えると自然かもしれません。

そんな中で、「中低域の迫力をマシマシにして、極太の音圧で耳にガツン、ドカン！ と聴かせてやるぜ！」みたいなイヤホンがあったら、逆に気になりませんか？

これが、なんと実在するんですよ（ここまで直接的には言っていませんが）。

「脂 (KOTTERI) ALTERNATIVE -コッテリ オルタナ-」は、日本のイヤホンブランド「intime」と、イヤホン専門店e☆イヤホンの企画から誕生した有線イヤホンです。

人気を博した「脂」シリーズの第3弾として発売されました。価格は1万2000円。

名前がいいですよね。なんせ「脂」ですよ？ その名の通り、整った優等生なサウンドではなく、ライブハウスの爆音や空気の震えを目指して設計された個性派モデルです！