万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第136回
エアリア「camera buster」
2400円で買える「隠しカメラ発見機」で、あの場所をスキャンしてみたところ……。
2026年09月01日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
最近、とある映画を見ていたんです。そうしたところ、悪いヤツから「密かにターゲットの家に隠しカメラを仕掛けて、家の中の様子を監視できる状態にしろ」と命じられ、主人公が困惑するというシーンが出てきました。
それで、これまで考えたこともなかったんですが「身近な場所に、こっそりと隠しカメラなんて仕掛けられたら、どうしよう？」って、ふと思ったんですよね。
どうしようって言ったって、“隠し”カメラというだけあって、隠れているから、頑張って探しても見つからない可能性がけっこう高いじゃないですか。
人から監視されるようなことは、特に何もしていない自分ですが、一度気になると、なんだかそわそわしてくるものです。
こうなってくると、俄然確かめたくなってくる。でも、防犯専門の調査会社さんなんかに頼むと、すごく料金が高かったりするし。もちろん本当に必要なときは、専門業者さんを頼るのも手ですけど、自分のように「ちょっと気になる」「一応確かめておきたい」で契約するには、ちょっとね……。
そんなこんなで、いろいろとネットで調べていて、良いものを見つけちゃったんです。
エアリア「camera buster」は、手のひらサイズでありながら複数の検知機能を備えたコンパクトな防犯アイテムです 。USB Type-C充電に対応しており、約50分の充電で満タン（バッテリー容量60mAh）になり繰り返し使えます。
機械が苦手な方でも直感的に操作できるシンプルな設計が特徴で、旅行や出張が多い方はもちろん、日常の防犯意識を高めたい方にとっての入門機としておすすめです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がMS-CAMEBUSを推す理由
1）赤外線検知とレンズ探索！2つのアプローチで徹底チェック
2）常に持ち歩けるキーホルダー型、暗闇を照らすライトも搭載
3）ボタン長押しで振動検知！ドアノブにかけて侵入対策にも
🎬【2分で要約】エアリア「camera buster」動画解説
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