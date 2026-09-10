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ChatGPTで障害　リンクから直接「共有プロジェクト」利用できず

2026年09月10日 11時52分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　OpenAIの「ChatGPT」で9月10日11時21分頃から障害が発生。リンクから直接ChatGPTの「共有プロジェクト」を開けない状態となっている。

　同日11時45分現在も障害は継続中で、同社は調査を進めている。

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