ChatGPTで障害　リンクから直接「共有プロジェクト」利用できず

OpenAIの「ChatGPT」で9月10日11時21分頃から障害が発生。リンクから直接ChatGPTの「共有プロジェクト」を開けない状態となっている。
同日11時45分現在も障害は継続中で、同社は調査を進めている。
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