万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第142回
パナソニック「BQ-CC87LAM-K」
地味に便利な「モバイルバッテリーになる充電器」が、“防災グッズ”として優秀すぎた
2026年09月08日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
いつ起きるかわからない自然災害や突発的な停電。防災バッグを用意して、懐中電灯やモバイルバッテリーを詰め込んでいるご家庭は多いはず。
しかし、「いざ使おうとしたらバッテリーが放電して空」「どこにしまったか分からない」というトラブルは、防災用ガジェットにありがちな落とし穴です。
そんな不安を根本から解決してくれるのが、パナソニックの「BQ-CC87LAM-K」です。充電器として使う時以外は目立たないガジェットが、万が一の際に役立つ機能を搭載しているからです。
製品の外観は、どこの家庭にもひとつはある「ニッケル水素電池用の充電器」に過ぎません。しかし、実はこの製品、普段引き出しの奥で眠りがちな充電器に「スマホへの給電機能」と「高輝度LEDライト機能」を持たせた、1台3役をこなすハイブリッドモデル。
普段使いのガジェットが、そのまま災害時の心強い備えに変わる。現代の防災テックとして優秀な「BQ-CC87LAM-K」の実機レビューをお届けします。ちなみに、レビューしている自分は、この製品を愛用中です！
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「BQ-CC87LAM-K」を推す理由
1）ライトにもモバイルバッテリーにも変身する「1台3役」
2）賢くスピーディーに単3・単4充電池を効率よく急速充電
3）家中の電池が使える！ 乾電池・充電池を混ぜてスマホを即充電
🎬【2分で要約】パナソニック「BQ-CC87LAM-K」動画解説
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