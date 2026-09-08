『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

いつ起きるかわからない自然災害や突発的な停電。防災バッグを用意して、懐中電灯やモバイルバッテリーを詰め込んでいるご家庭は多いはず。

しかし、「いざ使おうとしたらバッテリーが放電して空」「どこにしまったか分からない」というトラブルは、防災用ガジェットにありがちな落とし穴です。

そんな不安を根本から解決してくれるのが、パナソニックの「BQ-CC87LAM-K」です。充電器として使う時以外は目立たないガジェットが、万が一の際に役立つ機能を搭載しているからです。

製品の外観は、どこの家庭にもひとつはある「ニッケル水素電池用の充電器」に過ぎません。しかし、実はこの製品、普段引き出しの奥で眠りがちな充電器に「スマホへの給電機能」と「高輝度LEDライト機能」を持たせた、1台3役をこなすハイブリッドモデル。

普段使いのガジェットが、そのまま災害時の心強い備えに変わる。現代の防災テックとして優秀な「BQ-CC87LAM-K」の実機レビューをお届けします。ちなみに、レビューしている自分は、この製品を愛用中です！