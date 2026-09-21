万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第151回
VAIO「VAIO T」
待ってたぞ！ VAIO10年ぶりの変形ノートPCは、3in1でバツグンの使いやすさ。
2026年09月21日 12時05分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ノートPCなのに変形するパソコンを見たことはありませんか？ タブレットのようにスタイルが変わったりする、ガジェット好きにはたまらないアイテムです。
こうしたパソコンは一般的に2in1 PCと呼ばれています。1台でノートPC（キーボード操作）とタブレット（タッチ・ペン操作）の2つの役割をこなせるのが最大の特徴です。
普段は書類作成やメール打ちをスピーディーに行い、動画鑑賞や資料閲覧の際には画面中心のスタイルへ切り替えて使えるため、非常に便利です。
でも従来の2in1デバイスを使っていて、「タブレットにすると裏側のキーボードが手に触れて不快」「デスクに置くとキーが傷つきそう」「画面を対面の相手に見せようとすると、本体ごと向きを変えなきゃいけない」といった悩みを感じる人もいます。
そんな従来の2in1が持っていた使いにくさを解決し、「その先の使いやすさ」を目指して生まれたのが、今回ご紹介するトリプル形態変形PC「VAIO T」です。
本機は、13.3型WQXGAの高精細なタッチディスプレイを搭載した、新発想のマルチスタイルノートPCです。
画面中央を軸に反転させる独自のマルチフリップ機構を備えており、利用シーンに合わせて形状を自在に変形可能。
最新のAI処理性能を備えたプロセッサーと頑丈なボディを兼ね備え、ビジネスからクリエイティブ、プライベートまで幅広く活躍する1台に仕上がっています。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がVAIO Tを推す理由
1）画面をクルッと反転させる「3スタイル切り替え」が革命的
2）「Copilot+ PC」に準拠！最新Core Ultra シリーズ3でAI処理が圧倒的に快適
3）妥協のない「安曇野FINISH」による高い信頼性と、所有欲を刺激する美麗な筐体
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