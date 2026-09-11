『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

車中泊でもキャンプでも、長距離の移動でも、結局いつも同じコトで困るんですよ。“電源が足りない”んです。家族の分までスマホやタブレットを充電しようとして、シガーソケット（車の電源差込口）の取り合いになったことはありませんか？ 私は何度もあります。つい先日、家族旅行に行ったときもUSBの取り合いに負けて、私はスマホの充電ができませんでした。

そこで見つけたのがハックの「12V車用 100Wマルチパワーインバーター」です。難しい取り付けや専門知識は一切必要なく、シガーソケットに挿すだけで、家庭用のコンセントとUSB給電口がまとめて使えるアイテムです。要するに、車内用の電源タップと考えてください。これが7000円以下で買えると知ったときは、正直もっと早く買えばよかったと思いました。誰か教えてよ……。

ハックの「12V車用 100Wマルチパワーインバーター」は、クルマの電源を家庭用の電気に変えてくれる装置です。本体にはACコンセントが2口、USBポートが4口。ケーブルの先をシガーソケットに差し込めば準備完了で、工事も工具もいりません。出力は全部のソケットを合わせて100Wまで。ドライヤーなど高出力のものは使えませんが、スマホやタブレットの充電には十分です。

本体のサイズは約17×8.5×3.5cmで、重さは約300g、ケーブルは約60cmです。バッテリーの電圧を表示する画面が付いているほか、過負荷保護・短絡保護・加熱保護も備えます。本体の色はブラック。なお、12V車専用で、24V車には使えません。