万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第144回
アンカー・ジャパン「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」
私が「3年前に発売されたAnkerのソーラーパネル」を“防災用品として”おすすめするワケ。
2026年09月10日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
近年、豪雨や水害、地震など、私たちの暮らしを脅かす災害が相次いでいます。非常時の家族との連絡や安否確認、避難情報の収集に欠かせないのがスマートフォンです。
しかし、大容量モバイルバッテリーを防災袋に詰めておいても、停電が数日間に及ぶといつか残量は空になります。電力会社からの供給が途絶えた場合、頼れるのは「自力で発電する手段」だけです。
そこで、防災用の新常識として備えておきたいのが、USB機器を直接充電できるポータブルソーラーパネルです。ただ、市場にある最新の大出力モデルや巨大なポータブル電源用のパネルは、価格が高いうえ重くてかさばり、防災袋に常備するには不向きです。
自分が防災用品としておすすめしたいのが、2023年8月に発売された「3年前の製品」。アンカー・ジャパンの「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」です。
直販価格7990円とリーズナブルなのに、今なお色褪せない機能美と実用性を兼ね備えています。非常用バッグや車のトランクに忍ばせておくだけで、万が一の際の安心感を劇的に底上げできますよ！
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」を推す理由
1）スマホからLEDライトまでUSB-C＆Aから直接給電できる手軽さ
2）IP65防水防塵 バックパックに吊るして「歩きながら発電」
3）厚さ約4.3cm 防災袋や車載にベストな超薄型折りたたみ設計
🎬【2分で要約】「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」動画解説
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