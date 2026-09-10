『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

近年、豪雨や水害、地震など、私たちの暮らしを脅かす災害が相次いでいます。非常時の家族との連絡や安否確認、避難情報の収集に欠かせないのがスマートフォンです。

しかし、大容量モバイルバッテリーを防災袋に詰めておいても、停電が数日間に及ぶといつか残量は空になります。電力会社からの供給が途絶えた場合、頼れるのは「自力で発電する手段」だけです。

そこで、防災用の新常識として備えておきたいのが、USB機器を直接充電できるポータブルソーラーパネルです。ただ、市場にある最新の大出力モデルや巨大なポータブル電源用のパネルは、価格が高いうえ重くてかさばり、防災袋に常備するには不向きです。

自分が防災用品としておすすめしたいのが、2023年8月に発売された「3年前の製品」。アンカー・ジャパンの「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」です。

直販価格7990円とリーズナブルなのに、今なお色褪せない機能美と実用性を兼ね備えています。非常用バッグや車のトランクに忍ばせておくだけで、万が一の際の安心感を劇的に底上げできますよ！